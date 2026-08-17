Gli ultimi preparativi fervono allo stadio 'Erasmo Iacovone' di Taranto, pronto ad accogliere i XX Giochi del Mediterraneo. Completati e collaudati i due maxischermi installati nell'impianto, che ospiterà la cerimonia inaugurale. L'annuncio è giunto dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, presidente del comitato organizzatore, tramite i social, con un video delle strutture già accese e operative.

"Anche i 2 grandi maxischermi dello Iacovone sono pronti", ha scritto Ferrarese, mostrando il funzionamento dei nuovi dispositivi. Gli schermi miglioreranno l'esperienza visiva degli spettatori, facilitando la visione della cerimonia e degli eventi ospitati, anche per i momenti meno visibili dalle zone distanti.

L'installazione è un ultimo tassello nell'adeguamento e allestimento dello Iacovone per l'appuntamento internazionale.

Stadio Iacovone: tecnologia pronta per i Giochi

A pochi giorni dall'avvio ufficiale dei Giochi del Mediterraneo, la dotazione video dello stadio è stata completata e verificata. I due maxischermi entreranno in funzione già durante la serata inaugurale, supporto visivo fondamentale per il pubblico. Il commissario Ferrarese ha mostrato lo stato dei lavori tramite video, confermando l'operatività dei dispositivi e la prontezza dell'impianto ad accogliere atleti e spettatori.

Taranto e i Giochi: opportunità di rilancio

Il rinnovamento dello stadio Iacovone rientra in un più ampio programma di adeguamento delle infrastrutture sportive di Taranto, in vista dei Giochi del Mediterraneo.

L'evento è una straordinaria opportunità di rilancio per il capoluogo pugliese, che accoglierà delegazioni e atleti da Paesi mediterranei. La manifestazione, con diverse discipline, catalizzerà l'attenzione di pubblico e media, promuovendo il territorio e le strutture sportive rinnovate.