Juventus e Bologna starebbero intensificando i contatti per discutere di diversi giocatori, in un asse che potrebbe riservare sorprese nelle prossime settimane. Nel frattempo il Milan valuta un possibile colpo di spessore internazionale per l'attacco, mentre l'Inter accarezza l'idea di un'operazione dal forte impatto mediatico che potrebbe infiammare la piazza nerazzurra, quella di Momo Salah.

Bologna-Juventus, non solo Joao Mario e Miretti: piace anche Koopmeiners

Secondo quanto riferito da Luca Momblano ai microfoni di Juventibus, i dialoghi tra Bologna e Juventus sarebbero tutt'altro che limitati a un singolo nome.

Il club rossoblù, infatti, dopo aver chiesto il rinnovo del prestito di Joao Mario e manifestato interesse per Fabio Miretti, avrebbe inserito nei colloqui anche il profilo di Teun Koopmeiners.

Un'ipotesi che porta inevitabilmente la firma di Giovanni Sartori. Il dirigente emiliano conosce perfettamente il centrocampista olandese, avendolo portato all'Atalanta e valorizzato prima dell'approdo alla Juventus. Proprio per questo motivo vedrebbe nel classe 1998 un elemento ideale per alzare ulteriormente il livello tecnico della formazione felsinea. L'operazione potrebbe essere costruita attraverso una formula creativa, con il Bologna disposto a contribuire al pagamento di una parte degli stipendi sia di Koopmeiners sia di Joao Mario.

Una prospettiva che la Juventus non sarebbe intenzionata a scartare a priori.

Milan su Darwin Nunez, mentre l'Inter valuta il colpo Salah

Sul fronte Milan continua la ricerca di un centravanti di alto livello. Secondo quanto riportato su X dal giornalista Pietro Balzano Prota, i rossoneri starebbero valutando la possibilità di riportare in Europa Darwin Nunez. L'attaccante uruguaiano, dopo l'esperienza al Liverpool, milita oggi nell'Al-Hilal, che soltanto un anno fa avrebbe investito circa 53 milioni di euro per assicurarsene le prestazioni. Si tratta di un'operazione complessa soprattutto dal punto di vista economico, sia per il costo del cartellino sia per l'ingaggio del giocatore. Nonostante ciò, il Milan non avrebbe escluso completamente questa possibilità, consapevole delle qualità di un attaccante che potrebbe rappresentare un significativo salto di qualità per il reparto offensivo.

Dall'altra parte del Naviglio, invece, prende forma una suggestione che avrebbe un enorme impatto mediatico. L'opinionista Fabio Bergomi ha infatti riferito su YouTube di un interesse dell'Inter per Mohamed Salah. L'attaccante egiziano sarebbe destinato a liberarsi a parametro zero dal Liverpool al termine di giugno e starebbe valutando l'opportunità di restare ancora per una stagione in un campionato di alto livello prima di trasferirsi definitivamente in destinazioni economicamente più vantaggiose. In questo scenario Giuseppe Marotta starebbe riflettendo sulla fattibilità dell'operazione. Pur trattandosi di una trattativa molto complessa, l'arrivo di Salah rappresenterebbe un colpo capace di garantire non soltanto qualità tecniche straordinarie, ma anche una visibilità internazionale difficilmente paragonabile ad altre operazioni di mercato.