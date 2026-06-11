Le grandi manovre dell'estate non riguardano soltanto il mercato dei calciatori. In casa Juventus, infatti, il riassetto improvviso voluto da John Elkann potrebbe coinvolgere diverse figure chiave dell'organigramma societario, mentre il Milan continua a lavorare sul dossier allenatore, avendo aggiunto un nome nuovo. Sul fronte Napoli, invece, potrebbe profilarsi una separazione importante con un gib della rosa partenopea, Romelu Lukaku.

Juventus, dopo Comolli possono salutare anche Modesto e Ottolini

L'addio di Damien Comolli potrebbe rappresentare soltanto il primo tassello della profonda riorganizzazione che John Elkann avrebbe in mente per il futuro prossimo della Juventus.

Secondo le indiscrezioni che filtrano dall'ambiente bianconero, infatti, anche Francois Modesto e Giovanni Ottolini sarebbero a rischio permanenza.

I due dirigenti vengono considerati uomini molto vicini all'ex amministratore delegato francese e la loro posizione potrebbe essere rivalutata nelle prossime giornate alla luce dei cambiamenti in corso alla Continassa. Nel frattempo iniziano già a circolare i nomi dei possibili sostituti. Tra questi spicca quello di Giovanni Rossi che, come sottolineato da Mirko Di Natale su X, avrebbe un ottimo rapporto con Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo che continua a essere accostato con forza alla Juventus per ereditare il posto di Comolli.

Attenzione anche a Matteo Tognozzi, osservatore e scopritore di talenti già transitato in passato dal club bianconero e molto apprezzato per il lavoro svolto negli anni alla Continassa.

Milan, Glasner resta il favorito ma Amorim non esce di scena. Napoli verso l'addio a Lukaku

Sul fronte Milan, invece, la corsa alla panchina resta apertissima. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, nella giornata di domani sarebbero previsti nuovi colloqui diretti tra il club rossonero e alcuni candidati al ruolo di allenatore.

Oliver Glasner continua a essere indicato come il favorito, ma le persone vicine al tecnico austriaco inviterebbero alla prudenza. L'ex Crystal Palace sarebbe infatti in attesa di risposte concrete da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic riguardo al progetto tecnico e alle garanzie richieste per accettare l'incarico. Proprio per questo motivo, Romano suggerisce di mantenere alta l'attenzione anche su altre opzioni.

Tra queste emerge con forza il nome di Ruben Amorim. Il tecnico portoghese ex Manchester United sarebbe stato contattato dal Milan nelle scorse settimane e i dialoghi tra le parti sarebbero vivi, con ulteriori sviluppi attesi nei prossimi giorni.

Intanto a Napoli potrebbe consumarsi una separazione significativa. Aurelio De Laurentiis sarebbe infatti disposto ad ascoltare offerte per Romelu Lukaku dopo una stagione giudicata al di sotto delle aspettative. Il centravanti belga non verrebbe più considerato centrale nel progetto tecnico e potrebbe lasciare il club partenopeo per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.