Una notizia che scuote la preparazione della nazionale marocchina a soli due giorni dal suo attesissimo esordio ai Mondiali. La squadra si trova ad affrontare due pesanti defezioni: l'esterno del Real Betis Abde Ezzalzouli e il difensore del Marsiglia Nayef Aguerd sono stati ufficialmente esclusi dalla rosa dei convocati a causa di infortuni. Questa doppia assenza rappresenta un significativo contrattempo per le ambizioni del Marocco nel torneo, proprio alla vigilia della sfida contro il Brasile.

I Dettagli degli Infortuni e le Loro Conseguenze

Per Abde Ezzalzouli, l'infortunio è sopraggiunto durante l'amichevole preparatoria contro la Norvegia, disputata domenica scorsa.

L'esterno ha riportato una lesione al ginocchio destro che lo ha costretto ad abbandonare il campo già al termine del primo tempo. Gli accertamenti medici successivi hanno purtroppo confermato la serietà del problema, rendendo la sua partecipazione al torneo impossibile e privando il Marocco di una delle sue frecce offensive più promettenti e dinamiche.

La situazione di Nayef Aguerd era invece già più complessa e, in parte, prevedibile. Il difensore non è riuscito a recuperare completamente da un intervento chirurgico per pubalgia subito a marzo. Nonostante gli sforzi e la speranza di un rientro in extremis, il suo stato fisico attuale non gli permette di affrontare le intense sfide di un Mondiale, lasciando un vuoto importante nel reparto arretrato della squadra e costringendo il commissario tecnico a rivedere i piani difensivi.

Le Nuove Convocazioni: Sbaï e Saadane Pronti

In risposta a queste assenze forzate, la FIFA ha prontamente approvato le sostituzioni, aggiornando la lista ufficiale dei 26 convocati. Al posto di Ezzalzouli e Aguerd, sono stati chiamati l'esterno dell'Angers Amine Sbaï e il difensore del club saudita Al-Fateh, Marwane Saadane. Questa mossa, seppur necessaria e tempestiva, pone il commissario tecnico Mohamed Ouahbi di fronte a una sfida non indifferente, dovendo integrare due nuovi elementi a poche ore dall'inizio della competizione e riadattare la sua strategia tattica in un momento così cruciale.

L'Impatto sulla Squadra e le Aspettative

Le modifiche alla rosa sono state confermate, con i nomi di Ezzalzouli e Aguerd assenti dalla lista ufficiale della FIFA, ora occupati da Sbaï e Saadane.

L'esclusione di Aguerd era in parte prevedibile, data la sua prolungata assenza dai campi da gioco e il lungo percorso di recupero dalla pubalgia, mentre la lesione al ginocchio di Ezzalzouli è stata valutata come definitivamente incompatibile con le esigenze fisiche e agonistiche di un torneo di tale portata. Il Marocco si appresta dunque ad affrontare la sua prima partita con una formazione rivista, ma con la determinazione di superare questa inaspettata difficoltà e onorare l'impegno mondiale nonostante gli ostacoli iniziali.