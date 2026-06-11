La rivoluzione societaria avviata alla Juventus potrebbe non essersi conclusa con l'addio di Damien Comolli. Le ultime indiscrezioni raccontano infatti di ulteriori valutazioni in corso all'interno del club bianconero, mentre sul mercato continuano a intrecciarsi le strategie delle big italiane. Dalla possibile sfida fra Atalanta e Inter per Atta dell'Udinese fino alla crescente concorrenza internazionale per Alajbegovic , talento seguito da Roma e Napoli.

Juventus, anche Ottolini nel mirino: Massara resta una possibilità

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Orazio Accomando, l'uscita di Damien Comolli potrebbe non essere l'unico cambiamento ai vertici della Juventus.

Dopo l'esonero dell'ex amministratore delegato francese, infatti, anche alcuni dirigenti arrivati alla Continassa sotto la sua gestione sarebbero finiti sotto osservazione.

Tra questi figura Matteo Ottolini, attuale direttore sportivo bianconero. Al momento non sarebbe arrivata alcuna comunicazione ufficiale riguardo al suo futuro, ma il suo nome continuerebbe a essere oggetto di riflessioni da parte della proprietà. John Elkann starebbe valutando attentamente la struttura dirigenziale del club e non sarebbe escluso un ulteriore intervento per completare il riassetto societario.

Nel caso in cui si decidesse di interrompere il rapporto anche con Ottolini, uno dei nomi più accreditati per raccoglierne l'eredità sarebbe quello di Frederic Massara.

Il dirigente, reduce dalla recente conclusione della sua esperienza con la Roma, rappresenterebbe un profilo di grande esperienza e già abituato a lavorare in contesti ad alta pressione. Occhio anche a Tognozzi, vecchia conoscenza dei bianconeri.

Atta piace all'Atalanta, Premier League all'assalto di Alajbegovic

Sul fronte mercato, l'Atalanta avrebbe messo nel mirino Arthur Atta. Il centrocampista francese dell'Udinese è considerato uno dei profili emergenti più interessanti del campionato e avrebbe attirato l'attenzione del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, intenzionato a rinforzare ulteriormente la mediana bergamasca.

Atta piacerebbe anche all'Inter di Cristian Chivu, soprattutto come possibile alternativa qualora non dovesse concretizzarsi l'operazione Curtis Jones dal Liverpool.

L'Udinese, però, sarebbe ben consapevole dell'interesse attorno al proprio giocatore e ne avrebbe fissato la valutazione attorno ai 35 milioni di euro, cifra importante ma ritenuta coerente con il potenziale del classe 2003.

Nel frattempo si complica la corsa ad Alajbegovic per Roma e Napoli. L'esterno bosniaco, seguito da tempo da diversi osservatori italiani, starebbe infatti attirando sempre più attenzioni dalla Premier League. Manchester United, Arsenal e Aston Villa avrebbero inserito il suo nome nelle rispettive liste di mercato, aumentando notevolmente la concorrenza.

Una situazione che avrebbe già prodotto i primi effetti sul piano economico. Il Bayer Leverkusen, forte dell'interesse di numerosi club internazionali, avrebbe infatti alzato la richiesta per il cartellino del giovane attaccante fino a circa 35 milioni di euro.