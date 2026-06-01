Il futuro di Dusan Vlahovic sembra essere arrivato a uno dei passaggi più delicati della sua avventura alla Juventus. Dopo mesi di trattative, aperture e tentativi di ricucire una distanza che appariva colmabile, le ultime indiscrezioni raccontano di una situazione nuovamente irrigidita. A rivelarlo è stato il giornalista Gianni Balzarini su YouTube, con parole che, se confermate, potrebbero segnare la chiusura definitiva nel rapporto tra il centravanti serbo e il club bianconero. Diverso invece sembrerebbe il futuro di Carlos Augusto con l'Inter e Paulo Dybala con la Roma.

Balzarini non ha dubbi: “Vlahovic, ogni giorno che passa sfuma la sua permanenza'

Nel corso del suo intervento, Balzarini ha utilizzato toni molto netti spiegando così lo scenario attuale: "La permanenza di Dusan Vlahovic alla Juventus sta sfumando ogni giorno che passa e adesso non si può più andare dal padre che lo rappresenta per pregarlo. Cioè c'era stato il riavvicinamento fra il calciatore e Spalletti che ha fatto di tutto per convincerlo, ma ora anche il toscano non si muoverà più. Anche perché il papà del serbo sembra essere diventato un Ristic all'ennesima potenza, visto che vorrebbe un ricco riconoscimento alla firma e un corposo bonus per il suo operato. Quindi siamo di nuovo capo a dodici e a malincuore bisogna dire basta".

Parole forti, che delineano un quadro completamente diverso rispetto alle speranze di una permanenza costruite nelle ultime settimane. Se quanto raccontato dovesse trovare conferma nei fatti, la Juventus perderà a parametro zero uno dei calciatori più importanti della rosa, senza riuscire a monetizzare un investimento tecnico ed economico di grande portata.

Inter e Roma: Augusto verso la permanenza, Dybala può rinnovare

Se a Torino il tema dominante resta l’incertezza, a Milano e Roma si respirerebbe invece un’aria diversa. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, Carlos Augusto avrebbe cambiato prospettiva rispetto alle scorse settimane e sarebbe ora orientato a confrontarsi direttamente con i vertici dell’Inter per definire il proprio futuro.

Il brasiliano, inizialmente considerato possibile partente alla ricerca di maggiore spazio, potrebbe dunque restare in nerazzurro.

Situazione simile anche per Paulo Dybala alla Roma. Dopo una stagione condizionata dagli infortuni, il finale di campionato della "Joya" avrebbe convinto società e area tecnica a puntare ancora sull’argentino. Gasperini e i Friedkin sarebbero infatti orientati a proporre un rinnovo di almeno un anno con opzione per il secondo, ma con condizioni economiche riviste al ribasso. Dai circa 8 milioni attualmente percepiti, Dybala potrebbe scendere a una parte fissa vicina ai 2,5 milioni più eventuali bonus.