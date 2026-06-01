In casa Juventus, secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, il nome di David de Gea starebbe guadagnando terreno come possibile rinforzo per la porta dopo il rallentamento dei contatti con Alisson del Liverpool. In casa Inter si continua a monitorare con interesse il percorso di un giovane talento italiano: Marco Palestra. Il terzino resta uno degli obiettivi per il ruolo di esterno difensivo e le recenti dichiarazioni del giocatore dal ritiro della nazionale potrebbero dare ulteriore slancio alle ambizioni nerazzurre.

De Gea, esperienza e rendimento: la Juventus accelera?

Dopo settimane in cui il profilo di Alisson era stato accostato con insistenza alla Juventus, i colloqui con il Liverpool si sarebbero arenati e il club bianconero avrebbe iniziato a sondare alternative più accessibili dal punto di vista economico. Tra queste, David de Gea sarebbe diventato una candidatura sempre più concreta.

Lo spagnolo, 35 anni, ha vissuto una stagione di alto livello con la Fiorentina, ritrovando continuità e mostrando ancora una volta qualità tecniche e leadership tra i pali. Dopo il lungo percorso al Manchester United e un periodo di stop prima del ritorno in Italia, il portiere avrebbe riconquistato credibilità e attenzione sul mercato.

Resta però il nodo più delicato: convincere il club viola. De Gea è infatti legato contrattualmente alla Fiorentina fino al 2028 e la società gigliata non avrebbe alcuna necessità immediata di privarsi del giocatore. Tuttavia, l’età avanzata per il ruolo e una valutazione che potrebbe aggirarsi intorno agli 8 milioni di euro renderebbero l’operazione potenzialmente sostenibile per la Juventus, alla ricerca di un innesto affidabile senza investimenti fuori scala.

Inter, Palestra sogna il salto: ma l’Atalanta fa muro

Sul fronte nerazzurro, il nome di Palestra continua a occupare una posizione privilegiata nella lista delle preferenze di Marotta. Il terzino, reduce da una stagione in prestito al Cagliari e ora di ritorno all’Atalanta, ha parlato con grande sicurezza dal ritiro della nazionale italiana: “Sono pronto per il salto in un grande club, la stagione appena conclusa mi ha dato tantissima fiducia e consapevolezza.

Quest’anno, il mio primo da titolare in Serie A, mi ha dato fiducia”.

Parole che suonano come una dichiarazione d’intenti e che non sono passate inosservate dalle parti di Appiano Gentile. Il messaggio è chiaro: Palestra vuole crescere e misurarsi con palcoscenici ancora più ambiziosi di quelli che potrebbe proporgli l'Atalanta. Una prospettiva che si sposa con l’interesse dell’Inter, ma che rischia di trasformare la trattativa in una partita tutt’altro che semplice.

La famiglia Percassi infatti, non avrebbe intenzione di fare sconti e la valutazione del giocatore si avvicinerebbe ai 40 milioni di euro. Una cifra importante, che testimonia il valore attribuito al classe italiano e l’esistenza di una concorrenza significativa anche fuori dai confini nazionali.