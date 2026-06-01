Si avvia verso l’archiviazione il procedimento penale che ha coinvolto l’attaccante dell’Udinese, Idrissa Gueye, in merito all’episodio verificatosi lo scorso 30 marzo a Trieste. In quella data, il calciatore era stato fermato dalla polizia di frontiera per un controllo. La svolta è arrivata grazie al club friulano, che ha annunciato la trasmissione di un’attestazione ufficiale da parte del Ministero dei Trasporti della Repubblica del Senegal. Questo documento certifica l’autenticità della patente di guida del giocatore, confermando che è stata regolarmente conseguita e che è priva di provvedimenti di sospensione o limitazioni all’utilizzo.

Alla luce di questa certificazione, l’avvocato Maurizio Miculan ha prontamente presentato al Pubblico Ministero di Trieste un’istanza per l’archiviazione del procedimento penale. Parallelamente, l’avvocato Andrea Franchin ha intrapreso un’azione legale in sede amministrativa, impugnando i verbali emessi il 30 aprile. Secondo la difesa, le violazioni di legge contestate sarebbero insussistenti.

I dettagli dell'episodio

Il caso era emerso a pochi giorni dalla partita dell’Udinese contro il Como. Gueye era stato fermato al valico di Fernetti, situato nel territorio di Monrupino (Trieste), mentre faceva rientro in Italia dalla Slovenia. Durante il controllo di routine, le autorità avevano sollevato dubbi sulla presunta falsità della patente di guida senegalese esibita dal calciatore.

Di conseguenza, Idrissa Gueye era stato denunciato per uso di atto falso e gli era stato impedito di proseguire alla guida del proprio veicolo. Il giocatore aveva dovuto fare affidamento su un’altra persona per tornare a Udine.

Gli sviluppi e le reazioni

All’epoca dei fatti, il club non aveva rilasciato dichiarazioni ufficiali, preferendo attendere i necessari chiarimenti sulla vicenda. Ora, con la documentazione ufficiale proveniente dal Ministero senegalese, si apre concretamente la strada all’archiviazione del procedimento penale. L’istanza presentata dall’avvocato Miculan e il ricorso amministrativo avviato dall’avvocato Franchin costituiscono i passaggi formali essenziali per la chiusura definitiva della questione che ha coinvolto l’attaccante dell’Udinese. La certificazione della validità della patente di Gueye pone fine a un periodo di incertezza per il calciatore e per la società.