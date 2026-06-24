Il mercato si sviluppa anche attorno alle dichiarazioni dei protagonisti e le ultime parole di Jonathan David sul suo futuro, potrebbero non essere state accolte con piacere dalla Juventus. Il Milan, sempre in tema attaccanti, avrebbe messo nel mirino Nicolas Jackson del Chelsea mentre la Roma potrebbe presto registrare un paio di offerte importanti per un suo top player.

David e la Juventus: permanenza o sacrificio eccellente?

Le dichiarazioni di Jonathan David nel post partita di Canada-Qatar stanno facendo discutere. L'attaccante canadese, protagonista assoluto del match mondiale con una tripletta, ha infatti affrontato il tema del proprio futuro con parole che non sono passate inosservate: "Juventus? Rimarrò, ho un contratto di cinque anni, quindi per quanto mi riguarda starò lì".

Una presa di posizione netta che, se da un lato rassicura i pochi tifosi bianconeri del centravanti, dall'altro rischia di creare qualche imbarazzo all'interno della dirigenza della Continassa.

Dietro le quinte, infatti, il futuro del centravanti sarebbe tutt'altro che definito. Secondo le indiscrezioni che filtrano dall'ambiente bianconero, Giovanni Carnevali, spinto dalle indicazioni del tecnico Luciano Spalletti, starebbe valutando la possibilità di inserire David tra i possibili sacrificabili della prossima estate. L'obiettivo sarebbe quello di realizzare una plusvalenza importante e finanziare ulteriori operazioni in entrata. Le parole del canadese, arrivate in un momento particolarmente delicato della programmazione sportiva, potrebbero quindi aver fatto storcere il naso a chi sta lavorando alle strategie di mercato del club.

Milan e Roma osservano: Jackson nel mirino, Koné piace in Premier

Restando in tema attaccanti, attenzione alle mosse del Milan. I rossoneri sono alla ricerca di un centravanti titolare da mettere a disposizione di Ruben Amorim e nelle ultime ore starebbe prendendo quota il nome di Nicolas Jackson. Il senegalese farà ritorno al Chelsea dopo una stagione vissuta tra luci e ombre in prestito al Bayern Monaco, ma a Londra verrebbe considerato un elemento sacrificabile. Da qui nascerebbe l'interesse del Diavolo, che valuta con attenzione una possibile operazione. La richiesta dei Blues si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro, cifra importante ma ritenuta non impossibile da raggiungere.

Sul fronte Roma, invece, riflettori puntati su Manu Koné.

Secondo quanto riferito dallo speaker Augusto Ciardi ai microfoni di Tele Radio Stereo, nelle prossime 72 ore Chelsea e Arsenal sarebbero pronti a presentare due offerte ufficiali per il centrocampista francese. I Blues potrebbero mettere sul tavolo 45 milioni di euro, mentre i Gunners sarebbero pronti a spingersi fino a quota 50 milioni. Per il giocatore, inoltre, sarebbe già stato ipotizzato un contratto quinquennale da circa 4,5 milioni di euro a stagione. Un doppio assalto che potrebbe presto mettere la Roma davanti a una decisione tutt'altro che semplice.