Le grandi manovre del mercato europeo continuano a coinvolgere diversi club italiani. La Juventus avrebbe già individuato il possibile erede di Thuram qualora il francese andasse via, mentre l'Inter temerebbe di vedere sfumare un altro obiettivo dopo la cocente delusione con Palestra. La Roma infine osserva con attenzione gli sviluppi delle mosse dell'Atletico Madrid.

Il PSG punta Thuram, la Juventus valuta il piano Goretzka

Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate su X dal giornalista Ekrem Konur, il Paris Saint-Germain avrebbe messo nel mirino Khephren Thuram.

Il centrocampista francese rappresenterebbe uno dei profili individuati dal club parigino per rinforzare la propria mediana e il suo nome starebbe guadagnando posizioni nelle preferenze della dirigenza transalpina. Un interesse che inevitabilmente obbliga la Juventus a riflettere su eventuali alternative nel caso in cui dovesse concretizzarsi una cessione. Tra i nomi valutati per raccogliere l'eredità del francese ci sarebbe Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco si libererà dal Bayern Monaco a partire dal primo luglio e rappresenterebbe una soluzione di assoluto livello internazionale per esperienza, fisicità e leadership. Un innesto che garantirebbe qualità e muscoli alla mediana bianconera, ma che presenterebbe anche importanti ostacoli sul piano economico.

Le richieste dell'ex Bayern si aggirerebbero infatti attorno agli 8 milioni di euro netti a stagione, una cifra particolarmente elevata per una Juventus che continua a mantenere grande attenzione all'equilibrio dei conti.

Solet allontana l'Inter, l'Atletico può favorire la Roma

Non arrivano invece segnali particolarmente incoraggianti per l'Inter sul fronte difensivo. Dopo aver visto il Chelsea effettuare un vero e proprio blitz nella corsa a Marco Palestra, i nerazzurri rischiano infatti di subire una seconda beffa. Al centro delle attenzioni c'è Oumar Solet, difensore dell'Udinese considerato uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto arretrato. Nelle ultime ore, però, sarebbe emerso con forza anche l'interesse dell'Atletico Madrid.

La situazione sarebbe legata alla distanza tra domanda e offerta: l'Udinese continuerebbe a chiedere circa 25 milioni di euro, mentre la proposta formulata da Giuseppe Marotta sarebbe inferiore alle aspettative del club friulano. Uno stallo che potrebbe aprire la strada all'inserimento degli spagnoli e complicare ulteriormente i piani interisti.

Proprio dall'Atletico, tuttavia, potrebbe arrivare una notizia gradita alla Roma. Il club di Diego Simeone avrebbe infatti chiuso per Alejandro Grimaldo, destinato a lasciare il Bayer Leverkusen per trasferirsi nella capitale spagnola. Un acquisto che ridurrebbe sensibilmente gli spazi per Matteo Ruggeri, esterno sinistro particolarmente apprezzato da Gian Piero Gasperini e indicato tra i profili suggeriti al nuovo direttore sportivo giallorosso D'Amico per rinforzare la corsia mancina.