Il mercato estivo continua a entrare nel vivo e le società della prossima Serie B iniziano a definire le strategie in vista della nuova stagione. Tra trattative avviate, rinforzi già chiusi e cambi in panchina, sono ore di intenso lavoro per dirigenti e operatori di mercato.

Panchine Serie B: Possanzini al Sudtirol

Sul fronte delle panchine, è arrivata l'ufficialità dell'approdo di Davide Possanzini al Südtirol. L'allenatore inizia così una nuova avventura con il club altoatesino, che punta a proseguire il percorso di crescita intrapreso nelle ultime stagioni e a ritagliarsi ancora un ruolo importante nel campionato di Serie B.

In serie C, invece, dopo una lunga riflessione, il Catania ha deciso di puntare su mister Emilio Longo.

Calciomercato: tante idee

Novità sull'asse Vicenza-Spezia. Le due società stanno valutando uno scambio che potrebbe soddisfare le esigenze di entrambe e che riguarda i difensori Marco Ruggero e Francesco Benassai. Al momento si tratta di un'ipotesi sul tavolo, ma i contatti proseguono e non si escludono sviluppi nei prossimi giorni. Inoltre, come riportato da Gianluca Di Marzio su X, lo stesso Vicenza è improvvisamente balzato all'interno della trattativa e ha convinto la Vecchia Signora a cedere Pietrelli proprio a loro: l'affare è ai dettagli. Superata in poche ore la concorrenza dell'Avellino.

Il Catanzaro guarda ancora in casa Inter per rinforzare la rosa. I rapporti tra i due club restano ottimi e la società calabrese ha messo nel mirino due giovani talenti nerazzurri, profili ritenuti ideali per aumentare qualità e profondità dell'organico a disposizione dello staff tecnico.

Si muove con decisione anche l'Arezzo, intenzionato a farsi trovare pronto per il prossimo campionato. Il club toscano ha definito l'arrivo di due difensori provenienti dalla categoria, un doppio innesto che porta esperienza e affidabilità al reparto arretrato e conferma la volontà della società di allestire una squadra competitiva.

Il mercato è soltanto agli inizi, ma i primi movimenti confermano la volontà di molti club di anticipare la concorrenza e consegnare agli allenatori organici già competitivi fin dall'inizio della preparazione estiva.