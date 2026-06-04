Il mese di giugno è appena iniziato ma le notizie sul calciomercato non mancano di certo. Ad esempio la Juventus è a lavoro per il dopo Vlahovic e Comolli vorrebbe regalare due attaccanti a Spalletti. A Roma si lavora sulle cessioni dei comprimari mentre l'Inter, con Palestra, rischierebbe un nuovo caso Lookman.

Juventus, Comolli prepara il dopo Vlahovic

In casa Juventus l'attenzione resta concentrata sul reparto offensivo. Con Dusan Vlahovic destinato a lasciare la Continassa da svincolato il prossimo 1° luglio, la dirigenza bianconera è chiamata a ridisegnare completamente il proprio attacco.

Damien Comolli starebbe lavorando per consegnare a Luciano Spalletti non uno, ma due nuovi riferimenti offensivi in grado di garantire gol e caratteristiche complementari.

Il primo obiettivo continua a essere Randal Kolo Muani, attaccante in uscita dal Paris Saint-Germain e considerato il profilo ideale per dinamismo, velocità e capacità di muoversi su tutto il fronte offensivo. Parallelamente, però, nelle ultime ore starebbe prendendo sempre più quota anche il nome di Alexander Sorloth. Il centravanti norvegese dell'Atletico Madrid potrebbe infatti lasciare la Spagna durante l'estate per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Forte fisicamente, efficace nel gioco aereo e dotato di un buon senso del gol, Sorloth rappresenterebbe una soluzione diversa rispetto a Kolo Muani ma potenzialmente molto utile per completare il reparto offensivo bianconero.

Roma saluta Saud, Inter-Palestra dejavù Lookman?

Nel frattempo la Roma continua il proprio lavoro sul fronte delle uscite. Dopo aver definito la cessione di Sangaré, il club giallorosso ha ufficializzato anche l'addio di Saud Abdulhamid. Attraverso una nota ufficiale, la società ha comunicato: "L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Saud al Lens. La società francese ha esercitato il diritto di riscatto per il giocatore saudita". Un'operazione che consentirà alle casse capitoline di registrare un incasso di 4 milioni di euro e una plusvalenza di circa 2 milioni e mezzo.

In casa Inter, invece, continua a tenere banco la trattativa per Marco Palestra. L'esterno dell'Atalanta resta uno degli obiettivi principali della dirigenza nerazzurra, ma la richiesta di 50 milioni di euro avanzata dal club bergamasco viene ritenuta eccessiva da Giuseppe Marotta.

Per questo motivo l'Inter starebbe cercando di costruire un'operazione più sostenibile attraverso l'inserimento di contropartite tecniche. La sensazione è che il dialogo tra le due società possa protrarsi a lungo, richiamando alla memoria quanto accaduto pochi mesi fa con Ademola Lookman. Anche in quel caso Inter e Atalanta trattarono a lungo senza riuscire a trovare un accordo definitivo, prima che l'attaccante prendesse una strada diversa trasferendosi all'Atletico Madrid. Un precedente che invita entrambe le parti alla prudenza.