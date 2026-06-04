Il mercato estivo continua a intrecciare i destini delle principali società europee e nelle ultime ore un nuovo nome sarebbe finito sul taccuino di Juventus e Inter. Si tratta di Leandro Trossard, attaccante belga dell'Arsenal che potrebbe rappresentare una delle occasioni più interessanti della sessione. Parallelamente, proprio il club londinese starebbe monitorando la situazione di Rafael Leao, sempre più vicino a un addio al Milan.

Trossard piace a Juventus e Inter: il prezzo è invitante

Secondo quanto riportato su X dal giornalista turco Ekrem Konur, Juventus e Inter starebbero seguendo con attenzione la situazione di Leandro Trossard.

L'esterno offensivo belga, attualmente in forza all'Arsenal, non avrebbe infatti la certezza di rientrare nei piani futuri della società londinese e potrebbe valutare una nuova esperienza già nel corso di questa estate.

A rendere particolarmente interessante il suo profilo sarebbe soprattutto il rapporto tra qualità ed eventuale costo dell'operazione. Il contratto del giocatore scadrà nel 2027 e questo elemento potrebbe spingere l'Arsenal ad ascoltare offerte per evitare di arrivare troppo vicino alla scadenza senza certezze sul rinnovo. La valutazione del trentunenne si aggirerebbe intorno ai 18 milioni di euro, una cifra considerata accessibile sia dalla Juventus sia dall'Inter. Tuttavia, la concorrenza non mancherebbe.

Sempre secondo Konur, sulle tracce del nazionale belga si sarebbero già mosse anche Atletico Madrid, Newcastle e Aston Villa, pronte a inserirsi in una corsa che si preannuncia particolarmente combattuta.

Leao guarda alla Premier, l'Arsenal osserva con attenzione

La situazione di Trossard potrebbe intrecciarsi direttamente con quella di Rafael Leao. In casa Milan, infatti, il futuro dell'esterno portoghese appare sempre più lontano dai colori rossoneri. Il numero dieci avrebbe ricevuto diverse manifestazioni d'interesse negli ultimi mesi, comprese alcune provenienti dalla Turchia e in particolare dal Galatasaray. Una destinazione che però non sembrerebbe scaldare il giocatore.

L'obiettivo di Leao sarebbe quello di confrontarsi con la Premier League, campionato ritenuto ideale per esaltare le sue caratteristiche tecniche e atletiche.

Proprio in questo contesto si inserirebbe l'interesse dell'Arsenal, che starebbe valutando il portoghese come possibile rinforzo per il reparto offensivo. Le indiscrezioni delle ultime ore raccontano di un monitoraggio concreto da parte dei Gunners e di una possibile apertura del Milan per una cifra vicina ai 40 milioni di euro.