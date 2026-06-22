L'Argentina ha brillantemente conquistato l'accesso ai sedicesimi di finale dei Mondiali di calcio, superando l'Austria per 2-0 in una partita cruciale del secondo turno. Il protagonista indiscusso e artefice di questo successo è stato Lionel Messi, autore di una doppietta storica che lo ha definitivamente consacrato come il miglior marcatore di sempre nella prestigiosa competizione iridata, superando un record di lunga data.

La sfida, valida per il gruppo J e disputata nella cornice di Dallas, ha visto l'Albiceleste imporsi con autorità, mostrando grande solidità e concretezza.

Messi ha sbloccato il risultato al trentottesimo minuto del primo tempo, portando in vantaggio la sua nazionale con un gol di fondamentale importanza. Il raddoppio, che ha sigillato la vittoria e la qualificazione anticipata con un match ancora da giocare, è arrivato al cinquantesimo minuto della ripresa, completando una prestazione da vero fuoriclasse e assicurando il passaggio del turno alla sua squadra.

Messi: il nuovo re dei bomber mondiali

Con le due reti messe a segno contro l'Austria, Lionel Messi ha raggiunto l'impressionante e storico traguardo di diciotto gol complessivi ai Mondiali. Questo eccezionale risultato gli permette di superare il precedente record di diciassette marcature, detenuto dal leggendario attaccante tedesco Miroslav Klose.

Un'impresa che sottolinea ancora una volta la sua straordinaria capacità realizzativa, la sua costanza e il suo impatto duraturo sulla storia del calcio internazionale, confermando il suo ruolo centrale e insostituibile nel panorama calcistico mondiale e nella sua nazionale.

L'Argentina campione in carica avanza con determinazione

La doppietta di Messi non solo ha garantito all'Argentina l'accesso ai sedicesimi con un turno di anticipo, ma ha anche rafforzato significativamente la fiducia e le ambizioni della squadra in vista delle fasi eliminatorie. L'Albiceleste, campione in carica, ha dimostrato solidità, determinazione e una leadership incontrastata, elementi cruciali per affrontare con successo le sfide future del torneo.

La sua abilità nel trascinare i compagni, la sua visione di gioco e la sua capacità di incidere nei momenti decisivi si confermano fattori determinanti per le rinnovate ambizioni mondiali della nazionale, che si presenta ai sedicesimi con la consapevolezza di poter contare su un fuoriclasse assoluto, capace di riscrivere la storia della Coppa del Mondo ad ogni apparizione.