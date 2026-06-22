Il calciomercato è appena iniziato ma le notizie fioccano: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Bremer vorrebbe proseguire con la Juventus mentre l'Inter potrebbe puntare su una giovane promessa. Occhio anche a Fiorentina e Cagliari.

Bremer vuole la Juventus: stop alle ipotesi di cessione

Uno dei temi più discussi dell'estate bianconera riguarda il futuro di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano è stato spesso accostato a possibili partenze, complici le necessità economiche del club e l'interesse manifestato da diverse società europee.

Nelle ultime settimane si era addirittura parlato della possibilità che la Juventus potesse valutare offerte vicine ai 40 milioni di euro per il proprio leader difensivo. A fare chiarezza è stato però Gianluca Di Marzio, che ha riportato una posizione molto netta del calciatore: "Bremer vuole restare alla Juve. Al netto delle voci che vedrebbero il brasiliano lontano da Torino in questa sessione estiva di calciomercato per sua volontà, il difensore centrale, intende rimanere in bianconero e prolungare".

Parole che, se confermate dai fatti, cambierebbero radicalmente il quadro. La Juventus potrebbe infatti ripartire da uno dei suoi elementi più rappresentativi senza dover cercare un sostituto all'altezza sul mercato.

Inter, fiducia a Topalovic. Fiorentina-Thorstvedt in stand-by, Cagliari su Aebischer

Nel frattempo l'Inter continua a programmare il futuro guardando anche ai giovani più promettenti del proprio vivaio. Di Marzio ha infatti evidenziato: "Tra i giovani su cui l’Inter vuole puntare c’è anche Luka Topalovic. Il classe 2006 sloveno ha già avuto modo di vivere una prima esperienza in Serie A, trovando anche il debutto nella passata stagione con Simone Inzaghi". Un'investitura significativa per il talento sloveno, considerato uno dei prospetti più interessanti a disposizione del club nerazzurro.

Sul fronte Fiorentina, invece, non si registrano passi avanti per Kristian Thorstvedt. Di Marzio ha precisato: "Nessuna accelerazione al momento per il possibile futuro di Kristian Thorstvedt.

Il centrocampista del Sassuolo, reduce da una buona stagione in neroverde, piace alla Fiorentina, ma al momento non ci sono stati contatti tra i due club, né una prima richiesta ufficiale da parte del club viola".

Situazione diversa per il Cagliari, che continua a lavorare per rinforzare la propria rosa. Il giornalista di Sky Sport ha infatti aggiunto: "Sul fronte rinforzi il nuovo obiettivo è Aebischer del Pisa, valutato intorno ai 5 milioni di euro. Il giocatore avrebbe già dato apertura al trasferimento, anche se su di lui ci sono interessamenti dall’estero. Il Cagliari sta trattando con l’agente per provare a trovare un’intesa".