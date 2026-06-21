Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video su Youtube e parlando di calciomercato ha detto dell'Inter: "Si sta parlando molto di questo presunto interesse della società nerazzurra per Evan Ndicka ma bisogna fare delle precisazioni. Innanzitutto, un difensore Ausilio lo ha già scelto e si chiama Solet. Il centrale della Roma a Milano sarebbe un titolare e quindi non entrerebbe perché molto probabilmente uscirà De Vrij, ma entrerebbe qualora andasse via Bastoni. Su quest'ultimo però non mi risultano trattative imminenti, quindi ci andrei cauto.

Inoltre va evidenziato che per Gasperini Ndicka di quelli sul mercato è il meno cedibile. Poi ovviamente dovesse arrivare un'offerta fuori dai parametri anche lo stopper della Costa D'Avorio potrebbe partire. Peraltro la prossima settimana la Roma, anche grazie all'insediamento di D'Amico, dovrà effettuare una cessione per non sgarrare con l'UEFA. Se non ci riuscisse credo sarebbe poi inutile parlare di certi nomi in entrata come quello di Greenwood".

Juventus, Pedullà: 'Per i bianconeri Nico Paz sarebbe il nome perfetto'

Pedullà ha proseguito: "Dal mio punto di vista, se la Juventus potesse fare un certo tipo di investimenti allora dovrebbe puntare tutto su Nico Paz, che reputo perfetto per i bianconeri.

Spalletti d'altronde cerca calciatori di qualità, ma con tutto il rispetto di Bernardo Silva, a Torino dovrebbero cercarli giovani e non sulla strada degli ultra trentenni. L'argentino rappresenterebbe l'operazione perfetta per la vecchia signora che acquisirebbe fantasia, un nuovo riferimento e allo stesso tempo sgraverebbe Yildiz da un po' di responsabilità. Qualcuno ci ha anche pensato alla Continassa a questa cosa ma non sembra ci sia la possibilità di fare certe operazioni. Perché le cessioni saranno un tema preponderante a Torino".

Fiorentina su Thorstvedt, Lucca fra Lazio e Genoa

Pedullà ha concluso: "Va seguita la storia di Thorstvedt alla Fiorentina: il calciatore starebbe spingendo in quella direzione cosi come Fabio Grosso, che vorrebbe un centrocampista con le caratteristiche del norvegese.

Quindi io sono convinto che questa vicenda avrà ulteriori sviluppi nelle prossime settimane cosi come quella per Lucca. Il centravanti del Napoli è stato inserito nei dialoghi con la Lazio per Gila, ma sul centravanti ex Udinese ci sarebbe anche il Genoa".