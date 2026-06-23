La tennista italiana Jasmine Paolini ha subito una prematura eliminazione al primo turno del torneo di Eastbourne, in Gran Bretagna. Questo appuntamento sull'erba, l'ultimo prima del prestigioso torneo di Wimbledon, ha segnato il suo rientro in campo dopo un periodo di stop forzato. Paolini, che tornava a competere dopo l'infortunio al piede destro rimediato a Parigi, non è riuscita a superare l'ostacolo rappresentato dalla tennista tedesca Tatjana Maria.

La sfida si è conclusa in due set, con un punteggio di 6-4 6-3 che ha sancito la vittoria dell'avversaria.

Nonostante il suo impegno, Paolini, assente dai campi da quasi un mese a causa del problema fisico, ha faticato a trovare il ritmo partita necessario per impensierire Maria, la quale si è imposta con determinazione e ha gestito l'incontro con efficacia.

Il difficile rientro dopo l'infortunio

Il match disputato a Eastbourne rappresentava per Jasmine Paolini il primo banco di prova dopo il problema fisico accusato nella capitale francese. L'infortunio al piede destro aveva costretto la giocatrice toscana a un periodo di pausa, impedendole di partecipare a diversi tornei e rendendo particolarmente arduo il suo rientro agonistico sull'erba inglese. La sconfitta contro Tatjana Maria, avvenuta in due set, evidenzia le difficoltà intrinseche nel riprendere immediatamente la piena condizione e il giusto ritmo di gioco dopo uno stop prolungato.

Questa battuta d'arresto sottolinea come il processo di recupero e di riadattamento alle competizioni possa richiedere tempo, specialmente su una superficie esigente come l'erba. La performance di Paolini, pur non essendo stata sufficiente per avanzare nel tabellone, ha comunque offerto indicazioni preziose sulla sua condizione fisica attuale e sulle aree su cui lavorare in vista dei prossimi impegni.

Prospettive future e prossimi impegni

Nonostante l'eliminazione al primo turno, Jasmine Paolini sta già guardando avanti ai suoi prossimi impegni. La tennista italiana si concentrerà ora sul torneo di doppio, dove farà coppia con la connazionale Sara Errani. L'obiettivo primario di questa scelta è quello di ritrovare la fiducia necessaria e migliorare la propria condizione fisica e tecnica in vista degli appuntamenti stagionali più importanti.

Il torneo di Eastbourne, pur con l'esito negativo nel singolare, ha comunque rappresentato un passaggio cruciale per testare la tenuta fisica e affinare la preparazione in vista del prestigioso torneo di Wimbledon, dove Paolini cercherà di esprimere il suo miglior tennis.

La partecipazione al doppio con Sara Errani potrebbe offrire a Paolini l'opportunità di accumulare minuti preziosi in campo e di affinare la sua sensibilità sull'erba, elementi fondamentali per affrontare al meglio le sfide future. L'esperienza di Eastbourne, seppur deludente nel risultato, si configura quindi come una tappa di apprendimento e di preparazione in un momento delicato della stagione.