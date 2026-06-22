Juventus e Lecce starebbero valutando un possibile dialogo che coinvolge due calciatori particolarmente apprezzati dalle rispettive dirigenze, mentre il Milan osserva con attenzione uno dei centrocampisti più seguiti del panorama inglese, Yasin Ayari. Sullo sfondo resta poi il Napoli, protagonista di indiscrezioni provenienti dalla Spagna che potrebbero anticipare sviluppi importanti su Mario Gila.

Adzic piace al Lecce, la Juventus chiede informazioni per Thiago Gabriel

Secondo quanto rivelato su X dal giornalista Pietro Balzano Prota, il Lecce avrebbe effettuato un sondaggio con la Juventus per valutare la possibilità di ottenere in prestito Vasilije Adzic.

Il centrocampista montenegrino continua a essere considerato uno dei prospetti più interessanti del settore tecnico bianconero e la società salentina sarebbe pronta a garantirgli spazio e continuità in Serie A per favorirne il percorso di crescita.

Una proposta che la Juventus non avrebbe affatto scartato. Anzi, i contatti tra le due società avrebbero aperto la strada a un dialogo più ampio. I bianconeri avrebbero infatti chiesto informazioni per Thiago Gabriel, difensore che in passato era già stato accostato alla Vecchia Signora e che potrebbe tornare d'attualità nel corso di questa sessione di mercato. Il centrale viene valutato circa 15 milioni di euro e rappresenterebbe un profilo interessante per età, margini di crescita e caratteristiche tecniche.

Milan su Ayari, mentre la pista Gila-Napoli divide gli osservatori

Nel frattempo il Milan continua a monitorare il mercato dei centrocampisti e avrebbe inserito nella propria lista anche Yasin Ayari. Secondo quanto riportato dal giornalista Tom Collomosse, il talento svedese del Brighton sarebbe seguito da numerosi club di primo piano e potrebbe diventare uno dei protagonisti del mercato internazionale. I rossoneri starebbero valutando il suo profilo soprattutto nell'ottica di una possibile sostituzione qualora uno degli attuali centrocampisti dovesse lasciare Milanello. L'operazione, tuttavia, si presenta particolarmente complessa. Il Brighton valuta infatti Ayari circa 35 milioni di euro e sul giocatore si registra l'interesse di società economicamente molto forti come Manchester United, Newcastle, Liverpool, Chelsea e Arsenal.

Attenzione infine al Napoli e alla situazione legata a Mario Gila. Dalla Spagna continuano ad arrivare indiscrezioni secondo cui la trattativa con la Lazio sarebbe ormai vicina alla conclusione grazie a un'offerta da 15 milioni di euro. Una cifra che, secondo i rumors iberici, potrebbe risultare sufficiente per trovare l'intesa definitiva. Restano però diversi dubbi sulla reale sostenibilità dell'operazione a queste condizioni. Da settimane, infatti, le indiscrezioni provenienti dall'Italia raccontano di una Lazio orientata a trattare il difensore spagnolo per una somma vicina ai 30 milioni di euro, rendendo difficile immaginare una chiusura a cifre sensibilmente inferiori. Le prossime ore potrebbero chiarire quale delle due versioni sia più vicina alla realtà