Cristian Volpato, fino all’Under 21, aveva rappresentato l’Italia nelle selezioni giovanili. Ora però il suo percorso internazionale cambia direzione: il nome del centrocampista del Sassuolo figura infatti nella lista dei 26 convocati dell’Australia per i prossimi mondiali, stilata dal commissario tecnico Tony Popovic. Il giocatore ha infatti cambiato nazionalità sportiva la scorsa settimana.

Nato e cresciuto a Sydney, il 22enne è uno dei due esordienti assoluti in nazionale insieme all’attaccante Tete Yengi, che gioca in Giappone. Nel gruppo figura anche un altro “italiano”, il difensore del Parma Alessandro Circati, nato a Fidenza ma cresciuto a Perth, già stabilmente inserito nei “Socceroos” dal 2023 e ora pronto a disputare la Coppa del Mondo.

La selezione australiana sarà guidata dal portiere veterano Mat Ryan, protagonista di una stagione di alto livello con il Levante nella Liga spagnola. Per lui sarà il quarto Mondiale, lo stesso traguardo raggiunto dall’attaccante del Melbourne City Mathew Leckie. Ben 17 giocatori, invece, vivranno per la prima volta l’esperienza della massima competizione internazionale. Popovic ha commentato le scelte spiegando: "È stato necessario prendere alcune decisioni difficili: è nella natura dei grandi tornei".

Il tecnico ha poi aggiunto: "Ma è anche un merito per tutti i giocatori coinvolti nelle ultime settimane, che hanno lavorato duramente durante un ritiro prolungato e impegnativo".

Il passaggio di Volpato all’Australia, ufficializzato venerdì, arriva anche dopo l’esclusione per infortunio del centrocampista del Middlesbrough Riley McGree, offrendo così una soluzione inattesa al CT.

Gli “Socceroos”, alla loro sesta partecipazione consecutiva al Mondiale, sono inseriti nel Gruppo D insieme a Turchia, Stati Uniti e Paraguay.

Convocati

Portieri: Patrick Beach (Melbourne City), Paul Izzo (Randers FC), Mat Ryan (Levante).

Difensori: Aziz Behich (Melbourne City), Jordan Bos (Feyenoord), Cameron Burgess (Swansea City), Alessandro Circati (Parma), Milos Degenek (APOEL Nicosia), Jason Geria (Albirex Niigata), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Jacob Italiano (Grazer AK), Harry Souttar (Leicester), Kai Trewin (New York City).

Centrocampisti: Cameron Devlin (Hearts), Ajdin Hrustic (Heracles Almelo), Jackson Irvine (St Pauli), Connor Metcalfe (St Pauli), Aiden O’Neill (New York City), Paul Okon-Engstler (Sydney FC).

Attaccanti: Nestory Irankunda (Watford), Mathew Leckie (Melbourne City), Awer Mabil (Castellón), Mohamed Toure (Norwich), Nishan Velupillay (Melbourne Victory), Cristian Volpato (Sassuolo), Tete Yengi (Machida Zelvia).