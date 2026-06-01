Il Brasile inaugura nel migliore dei modi il proprio percorso di avvicinamento ai mondiali, superando con un netto 6-2 Panama in un’amichevole disputata al Maracanà.

La selezione guidata da Carlo Ancelotti sblocca immediatamente il risultato con Vinicius Jr dopo appena due minuti. Al 14’ un autogol sfortunato di Mateus Cunha rimette temporaneamente in equilibrio la partita, ma i verdeoro tornano avanti prima dell’intervallo grazie alla rete di Casemiro, che firma il 2-1.

Nella ripresa, complice una lunga serie di sostituzioni, il Brasile prende definitivamente il largo: Rayan, Paquetà e Thiago trasformano il match in goleada, con il rigore dello stesso Thiago che vale il 5-1.

Il sesto gol arriva con Oliveira, mentre Harvey segna la seconda rete per la formazione ospite.

Successo anche per gli Stati Uniti in una sfida di prestigio contro il Senegal. I padroni di casa del prossimo Mondiale partono forte con le reti di Dest al 7’ e Pulisic al 20’, ma prima e dopo l’intervallo una doppietta di Mané riporta il risultato in parità. A decidere la gara è però Balogun al 63’, che regala la vittoria alla squadra di Pochettino.

Al termine dell’incontro, il tecnico ha commentato così la prestazione: "Le sensazioni positive derivanti da questa vittoria credo siano più importanti per l'ambiente che per noi - ha dichiarato l'allenatore -. Per noi è sempre importante vincere, ma è importante anche che i tifosi possano fidarsi di noi dopo le ultime due partite perse contro Belgio e Portogallo".