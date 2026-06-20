Nel Girone D dei Mondiali di calcio, il Paraguay ha conquistato una vittoria sorprendente contro la Turchia di Vincenzo Montella, imponendosi per uno a zero. La sfida, valida per la fase a gironi, ha visto i sudamericani portarsi immediatamente in vantaggio grazie alla rete di Galarza, che ha insaccato il pallone dopo appena due minuti di gioco.

La partita ha assunto una svolta storica al termine del primo tempo, quando il calciatore paraguaiano Miguel Almiron è stato protagonista della prima espulsione in base al nuovo regolamento introdotto per questi Mondiali.

Almiron ha ricevuto il cartellino rosso per aver coperto la bocca con una mano mentre si rivolgeva a un avversario turco. Questa norma, concepita per contrastare episodi di razzismo e discriminazione in campo, ha trovato la sua prima applicazione proprio in questo incontro, segnando un precedente significativo.

Il nuovo regolamento: trasparenza e lotta alla discriminazione

La nuova disposizione, frutto della collaborazione tra FIFA e IFAB, mira a garantire la massima trasparenza nelle comunicazioni tra i giocatori. Essa vieta esplicitamente ai calciatori di coprirsi la bocca con la mano, il braccio o la maglietta quando interagiscono verbalmente con un avversario. L'obiettivo primario è prevenire insulti o comportamenti discriminatori che potrebbero altrimenti passare inosservati, introducendo un livello di controllo senza precedenti sul campo.

L'episodio che ha coinvolto Almiron è stato prontamente segnalato dal VAR e successivamente confermato dall'arbitro Barton, rendendo l'espulsione un momento storico per la competizione e per il calcio internazionale.

Resistenza paraguaiana e attacchi turchi sterili

Nonostante l'inferiorità numerica per l'intera durata della ripresa, il Paraguay ha dimostrato una grande compattezza e determinazione, riuscendo a difendere con successo il prezioso vantaggio. Gli attacchi della Turchia, guidata da Montella, si sono rivelati inefficaci e sterili, con la squadra che non è mai riuscita a trovare la via del gol per il pareggio. La difesa sudamericana ha retto l'urto, mantenendo la porta inviolata fino al fischio finale e assicurandosi tre punti fondamentali nel Girone D.

Questa partita è destinata a rimanere impressa nella memoria non solo per il risultato sportivo inatteso, ma soprattutto per l'applicazione di una norma che si prefigge di cambiare il modo di vivere il calcio in campo. L'introduzione di questa regola sottolinea l'impegno costante nella lotta contro ogni forma di discriminazione, ponendo un nuovo standard etico e comportamentale per gli atleti a livello globale.