L'Italia della pallavolo femminile è tornata subito alla vittoria nella Volleyball Nations League, imponendosi con un netto 3-0 sul Giappone. Dopo la sconfitta subita contro gli Stati Uniti, la squadra di Julio Velasco ha reagito prontamente, conducendo la partita senza difficoltà e chiudendo l'incontro in soli tre set. Il match, valido per la fase a gironi, ha visto le azzurre esprimere solidità e determinazione fin dalle prime battute.

L'Italia ha gestito con sicurezza tutti i parziali. I punteggi dei set, 25-21, 25-23 e 25-18, hanno confermato la superiorità in campo.

Il Giappone, che fino a questo momento aveva registrato una sola sconfitta nel torneo, non ha contrastato l'efficacia del gioco azzurro. Decisivo il ritorno di Ekaterina Antropova nel suo ruolo naturale di opposto. La giocatrice è stata la top scorer della partita, mettendo a segno ben 17 punti e rivelandosi decisiva nei momenti chiave.

Reazione e il ruolo di Antropova

La vittoria contro il Giappone è una pronta e convincente risposta dopo il pesante ko subito contro gli Stati Uniti. Le azzurre hanno ritrovato compattezza e concentrazione, mostrando ottima organizzazione sia in attacco che in difesa. Il rientro di Ekaterina Antropova tra le titolari ha dato ulteriore solidità alla squadra. La sua prestazione, culminata con 17 punti realizzati, è stata fondamentale per indirizzare la partita sui binari favorevoli all'Italia, confermando il suo impatto cruciale.

Classifica e prospettive nel girone

Con questo successo, l'Italia consolida la posizione nella classifica della fase a gironi della Volleyball Nations League. Sia le azzurre che il Giappone hanno disputato quattro partite, con tre vittorie e una sconfitta a testa. Il Giappone conta undici punti, l'Italia dieci. Le azzurre hanno il 75% di successo, le nipponiche il 100%. Questi dati evidenziano l'equilibrio e la competitività del girone, lasciando aperte tutte le possibilità per il prosieguo del torneo.