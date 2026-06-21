Un duro colpo ha colpito la nazionale brasiliana in vista dei prossimi Mondiali: Raphinha, titolare indiscusso della Seleção, ha riportato un infortunio muscolare. L'incidente si è verificato durante la vittoria per tre a zero contro Haiti, in una partita disputata a Philadelphia. La notizia è stata ufficialmente confermata dalla Federcalcio brasiliana, che ha reso noto l'esito degli esami diagnostici effettuati sabato. La sua assenza è già certa per la prossima sfida contro la Scozia; per lui è previsto un protocollo intensivo di recupero.

Dettagli dell'infortunio

Il comunicato ufficiale ha fornito maggiori dettagli sulla natura dell'infortunio. "Raphinha si è sottoposto sabato a un esame diagnostico che ha confermato un infortunio muscolare nella parte posteriore della coscia destra". Non è stata indicata una data precisa per il suo rientro in campo. Tuttavia, è stato specificato che il calciatore "seguirà un protocollo di trattamento intensivo, accompagnato dallo staff medico della nazionale brasiliana". L'obiettivo è consentire al giocatore di recuperare e tornare in campo il prima possibile.

Le implicazioni per la Seleção

L'infortunio si è manifestato durante la partita contro Haiti. Il numero undici della Seleção ha avvertito dolore poco dopo il secondo gol, costringendolo ad abbandonare il campo e a essere sostituito da Rayan.

La sua indisponibilità è un dato di fatto per il prossimo impegno del Brasile, che affronterà la Scozia mercoledì ventiquattro. Questa situazione apre scenari per il tecnico, che potrebbe optare per l'impiego di Rayan o di Endrick, un giovane talento molto richiesto dai tifosi verdeoro.

Prospettive di recupero

Nonostante l'incertezza sui tempi di recupero, è stato confermato che Raphinha resterà con la squadra per tutta la durata del torneo. Il calciatore non sarà escluso dalla rosa dei convocati per i Mondiali, malgrado l'incertezza sulla sua partecipazione futura alle partite. La Federcalcio brasiliana (CBF) ha ribadito che l'obiettivo è "recuperare e tornare all'attività il prima possibile". Il tecnico Carlo Ancelotti e i compagni di squadra nutrono la speranza di un recupero rapido del giocatore, fondamentale per le ambizioni del Brasile nel torneo.