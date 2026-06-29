Il giornalista Fabrizio Romano ha registrato un video su Youtube e parlando di calciomercato ha detto: "Oggi c'è stata la conferma di Max Allegri al Napoli: risoluzione completata col Milan di cui avevo già parlato e sulla quale non ho mai avuto dubbi. Il livornese, dal prefinale di Champions League è stato la scelta del Napoli di Laurentiis di Manna. Adesso è tutto fatto, contratto fino al 2029 per Allegri che quindi riparte dal Napoli dopo la scorsa stagione al Milan".

Juventus, Romano: 'Carnevali oggi ha chiuso il discorso Vlahovic'

Romano poi, parlando della Juventus ha detto: "In tanti in queste settimane mi avete chiesto "Ma può Vlahovic tornare alla Juve adesso che Comolli non c'è più?

Si può rimettere in piedi un discorso con Giovanni Carnevali?". Io ho sempre detto che nella vita si può fare tutto, ma il neo ad bianconero non ha mai mosso un dito per andare incontro al serbo. Questo perché conosce le condizioni economiche della vicenda, visto che Ottolini e Chiellini sono ancora in società e loro sanno bene com'è andata la trattativa per il numero 9. Quindi o cambia il mondo attorno a Vlahovic, cambiano le richieste e si ripresenta lui dalla Juventus, o il club piemontese non farà un passo nei suoi confronti. Peraltro oggi Carnevali chiude probabilmente definitivamente le porte al discorso legato al centravanti classe 2000. Perché l'ad, all'evento dedicato all'apertura del calciomercato tenutosi a Rimini, ha detto: "È un grande giocatore, un giocatore importante, ma non ho mai parlato con lui personalmente e non rientra nei nostri pensieri".

Insomma, la Juve prende una posizione forte, ha già voltato pagina e pensa a Kolo Muani".

Frattesi-Cambiaso, Carnevali frena ma solo momentaneamente?

Infine Romano ha detto: "Interessante anche il commento di Carnevali a proposito della situazione che riguarda l'ipotetico scambio tra Frattesi e Cambiaso. Perché tutti conoscono il rapporto eccezionale che c'è da anni tra l'ad della Juve e Giuseppe Marotta ma Carnevali ha ammesso di non aver sentito il presidente dell'Inter per qualche settimana. Quindi in questo momento ha voluto spegnere le voci su una trattativa che in realtà Inter e Juve hanno pensato con la gestione precedente. Cioè già a gennaio le due società avevano valutato uno scambio, ma poi non c'erano state le condizioni economiche e tecniche per procedere. Vediamo cosa accadrà quest'estate, perché in questo momento Carnevali ha frenato ma quella fra Frattesi e Cambiaso resta una pista da tenere sotto controllo".