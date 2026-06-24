Il mercato estivo si conferma sempre dinamico, specie se in ballo ci sono grandi club. E' questo il caso dell'Inter, costretta a valutare nuove soluzioni dopo aver visto sfumare Marco Palestra. Il Milan guarderebbe con attenzione al campionato brasiliano alla ricerca di rinforzi per la mediana, mentre Napoli e Lazio potrebbero presto sedersi allo stesso tavolo per costruire una trattativa che vedrebbe coinvolti Lucca e Gila.

Cambiaso torna nei radar dell'Inter: possibile intreccio con Frattesi

Dopo il mancato arrivo di Palestra, sfumato in seguito al blitz del Chelsea che avrebbe bruciato la concorrenza per il laterale dell'Atalanta, in casa Inter potrebbe presto tornare d'attualità il nome di Andrea Cambiaso.

Il fluidificante della Juventus sarebbe infatti considerato tra i profili ideali per rinforzare le corsie nerazzurre grazie alla sua duttilità e alla capacità di interpretare più ruoli lungo la fascia. L'operazione potrebbe inoltre intrecciarsi con un'altra situazione destinata a tenere banco nelle prossime settimane. La Juventus continua infatti a seguire con interesse Davide Frattesi, centrocampista che potrebbe valutare la possibilità di lasciare Milano per intraprendere una nuova esperienza. Le valutazioni dei due calciatori sarebbero molto simili e vicine ai 30 milioni di euro, elemento che potrebbe favorire un dialogo tra i due club e aprire la strada a una trattativa strutturata.

Milan su Araujo, Napoli e Lazio studiano il doppio affare

Anche il Milan guarda al futuro e avrebbe individuato in Evertton Araujo uno dei possibili rinforzi per il centrocampo. Il mediano del Flamengo sarebbe seguito da mesi da Gardiner, che ne apprezzerebbe soprattutto le qualità da incontrista e la capacità di accompagnare la transizione offensiva. Caratteristiche considerate ideali per aumentare equilibrio e intensità in mezzo al campo. La valutazione del brasiliano si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro e i rossoneri starebbero monitorando attentamente la situazione.

Movimenti interessanti anche sull'asse Napoli-Lazio. Secondo le indiscrezioni che filtrano dagli ambienti vicini ai due club, Lorenzo Lucca avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi nella capitale durante l'estate.

Una prospettiva che verrebbe accolta favorevolmente dai partenopei, intenzionati ad alleggerire il reparto offensivo dopo una stagione poco brillante dell'attaccante. Non solo: il centravanti potrebbe diventare una pedina utile per arrivare a Mario Gila, difensore che rappresenterebbe il principale obiettivo di Giovanni Manna e Massimiliano Allegri per rafforzare il reparto arretrato del Napoli.