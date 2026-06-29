Il Brasile ha conquistato l'accesso agli ottavi di finale del Mondiale, battendo il Giappone 2-1 in una partita sofferta a Houston. La sfida, valida per i sedicesimi di finale, ha visto la Seleção rimontare lo svantaggio iniziale e trovare il gol decisivo nei minuti di recupero, grazie a Martinelli.

Nel primo tempo, il Giappone è passato in vantaggio al 29’ con Sano, che ha recuperato palla a centrocampo, si è involato verso l’area e ha battuto Alisson con un tiro preciso dalla distanza. Dopo un buon avvio, il Brasile ha faticato a trovare spazi contro una difesa nipponica ben organizzata, limitando le occasioni da gol della squadra verdeoro.

La rimonta brasiliana e il gol vittoria

Nella ripresa, il CT brasiliano ha sostituito l'infortunato Paquetá con Endrick. La svolta è arrivata all’11’ del secondo tempo, quando Casemiro ha pareggiato i conti con un colpo di testa su cross di Magalhaes. Dopo il pari, Vinicius ha sfiorato il vantaggio con una brillante azione personale, ma il portiere Suzuki e il palo hanno negato la rete al numero dieci brasiliano.

La partita sembrava destinata ai supplementari, ma in pieno recupero, al 95’, un assist di Bruno Guimaraes ha servito Martinelli in area. L’attaccante dell’Arsenal non ha sbagliato, segnando il gol del definitivo 2-1 e regalando al Brasile la qualificazione agli ottavi di finale.

Prossimo avversario e analisi della gara

Con questo successo, il Brasile affronterà la vincente di Costa d’Avorio-Norvegia. La prestazione della squadra sudamericana, pur non brillante, ha mostrato carattere e determinazione nel recuperare una partita complicata contro un Giappone ben disposto in campo. Il gol di Martinelli nei minuti finali conferma la capacità della Seleção di trovare soluzioni decisive, mentre il Giappone esce a testa alta dopo una prova di grande organizzazione e sacrificio.