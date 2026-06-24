La città di Ravenna si prepara ad accogliere Ronaldinho, dopo l'annuncio ufficiale dell'accordo tra il club del presidente Ignazio Cipriani e l'ex Pallone d'Oro 2005. L'intesa, rivelata a Miami, segna un momento storico per la società romagnola. Il sindaco Alessandro Barattoni ha definito l'evento "indimenticabile", evidenziando come una "società ambiziosa e visionaria ingaggia un campione planetario". Ha aggiunto che questa "operazione impossibile da immaginare" sta già generando risonanza globale.

L'entusiasmo è condiviso dal presidente della Regione, Michele de Pascale, che vede l'accordo come "una grande opportunità di visibilità per la città e l'Emilia-Romagna".

Un campione di tale calibro porterà l'attenzione di migliaia di persone sul territorio. "Ravenna e l'Emilia-Romagna sono pronte ad accoglierti Gaúcho!", ha dichiarato. La maglia ufficiale del Ravenna con il nome del campione è già in vendita.

L'Ufficializzazione e le Prime Dichiarazioni

L'accordo è stato presentato a Miami durante una cena esclusiva. Il Ravenna calcio ha ufficializzato il tesseramento di Ronaldinho come giocatore per il prossimo campionato di Serie C. Il brasiliano ha dichiarato di voler "segnare il mio ultimo gol da professionista con la maglia del Ravenna". Il club ha evidenziato che il suo ingresso rappresenta una tappa fondamentale per una nuova e ambiziosa fase della sua storia.

Il presidente Ignazio Cipriani ha espresso il suo profondo legame con la città: "Ravenna rimane il luogo che considero casa". Ha spiegato che la sua passione per il calcio e le radici nella città hanno reso l'opportunità "una scelta naturale". Portare Ronaldinho al Ravenna FC è "un momento straordinario". Cipriani, che lo ammirava da ragazzo, spera che il suo coinvolgimento possa "ispirare una nuova generazione di tifosi". Il vicepresidente Ariedo Braida, già con Ronaldinho al Milan, ha aggiunto: "I campioni non hanno età".

Un Progetto Oltre il Campo

Sotto la guida di Ignazio Cipriani e del partner Black Duck, il Ravenna FC persegue un progetto che va oltre il calcio giocato. L'obiettivo è posizionarsi "all’intersezione tra calcio, cultura e creatività, con l’obiettivo di raccontare l’espressione contemporanea dell’identità italiana nel mondo".

L'arrivo di Ronaldinho è quindi un colpo mediatico e sportivo, ma anche un'opportunità strategica per rafforzare l'immagine internazionale di città e regione.

L'attesa per vedere Ronaldinho in campo con la maglia giallorossa è altissima. L'evento si preannuncia come uno dei più significativi nella storia recente del calcio ravennate, con la speranza che la sua presenza ispiri e coinvolga nuovi appassionati.