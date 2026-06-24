La nuova stagione di Serie A prenderà il via il 22 agosto, segnando l'inizio del campionato 2026/27 con due gare in contemporanea. Alle 18:30, gli appassionati assisteranno a Inter-Monza e Udinese-Como. Il calendario delle prime giornate è stato formalmente ufficializzato dalla Lega Serie A, delineando i primi impegni.

Il programma dettagliato della prima giornata

Il sipario sulla Serie A si alzerà sabato 22 agosto. Le prime sfide saranno Inter contro Monza e Udinese che ospiterà il Como, entrambe con fischio d'inizio alle 18:30. La serata proseguirà alle 20:45 con l'incontro tra Genoa e Napoli, un match che promette le prime emozioni del torneo.

La giornata di domenica, 23 agosto, vedrà l'esordio di altre formazioni di spicco. La Juventus scenderà in campo alle 18:30 per affrontare il Frosinone. Successivamente, alle 20:45, sarà la volta del Milan, impegnato nella trasferta contro il Torino. Questi incontri segneranno l'avvio del percorso delle squadre più blasonate del campionato.

Il primo turno del campionato si concluderà lunedì 24 agosto. Alle 18:30 è in programma la sfida tra Bologna e Lazio. La prima giornata si chiuderà poi alle 20:45 con il big match tra Roma e Fiorentina, un confronto che tradizionalmente offre spettacolo e rappresenta un degno epilogo per l'inizio della stagione.

L'avvio anticipato e le future comunicazioni

L'ufficializzazione del calendario della prima giornata conferma l'avvio anticipato del campionato, con la stagione che prenderà il via già il 22 agosto. Questa scelta ottimizza la programmazione. Le date e gli orari delle giornate successive saranno poi comunicate dalla Lega Serie A in base agli impegni delle squadre e alle esigenze di calendario.