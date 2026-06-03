Un incontro cruciale si è svolto alla Continassa tra la dirigenza della Juventus e Dusan Vlahovic per discutere il rinnovo del contratto dell'attaccante serbo, in scadenza a fine giugno. Il confronto, atteso, non ha prodotto l'esito sperato: le parti sono rimaste distanti, senza accordo per il prolungamento.

Durante il faccia a faccia, il club bianconero ha ribadito la propria posizione, ma Vlahovic e il suo entourage non hanno trovato le condizioni soddisfacenti. Con il contratto in scadenza a fine mese, il giocatore si avvia a lasciare la Juventus a parametro zero.

Questa situazione apre scenari importanti per il futuro della rosa, che dovrà valutare nuove soluzioni offensive.

Il futuro di Vlahovic e le sfide della Juventus

La distanza tra le parti appare ormai difficile da colmare. L'ipotesi di una separazione è sempre più concreta, con Vlahovic libero di scegliere una nuova destinazione. La Juventus dovrà pianificare il reparto offensivo senza l'attaccante serbo. Il club non nutre ottimismo sulla possibilità di trattenerlo; questo confronto, probabilmente l'ultimo, è stato vano.

Mercato Juventus: le alternative per l'attacco

Parallelamente alla situazione di Vlahovic, la Juventus valuta altre opzioni per rinforzare l'attacco. È stato riavviato il dialogo per Randal Kolo Muani, attaccante francese rientrato al Paris Saint-Germain dopo il prestito al Tottenham.

Il club bianconero lo aveva già seguito in precedenti sessioni di calciomercato. La trattativa si presenta complessa per i costi e la concorrenza. Al momento, non c'è intesa, ma la Juventus monitora la situazione per non farsi trovare impreparata in caso di addio di Vlahovic.

La dirigenza bianconera è impegnata su più fronti, consapevole che la definizione del futuro di Vlahovic è un passaggio chiave per la programmazione della prossima stagione. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere come evolverà il mercato della Juventus e quali saranno le scelte definitive per il reparto offensivo.