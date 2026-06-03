Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus avrebbe chiesto informazioni per Gabriel Jesus dell'Arsenal. Il terzino in uscita dal Real Madrid Dani Carvajal si sarebbe proposto all'Inter mentre il Napoli ha ufficializzato l'acquisto di Rasmus Hojlund dal Manchester United.

Juventus, sondaggio per Gabriel Jesus ma Kolo Muani resta in pole

Secondo quanto riportato su X dal giornalista Mirko Di Natale, la Juventus avrebbe effettuato alcuni sondaggi esplorativi per Gabriel Jesus. L'attaccante brasiliano dell'Arsenal è da tempo considerato tra i possibili partenti del club londinese e potrebbe lasciare la Premier League per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Il profilo dell'ex Manchester City viene apprezzato per la sua capacità di muoversi su tutto il fronte offensivo, caratteristiche che lo renderebbero compatibile con diverse soluzioni tattiche. Nonostante ciò, sempre secondo Di Natale, il classe 1997 non rappresenterebbe la priorità assoluta della dirigenza bianconera. In cima alla lista dei desideri continuerebbe infatti a esserci Randal Kolo Muani, considerato il profilo ideale per guidare il reparto offensivo della Juventus del futuro. I contatti per Gabriel Jesus sarebbero quindi da interpretare soprattutto come una valutazione alternativa nel caso in cui la pista principale dovesse complicarsi.

Inter tra Carvajal e Palestra, Napoli accoglie Hojlund

In casa Inter si lavora invece sulla corsia destra, soprattutto in previsione di una possibile partenza di Denzel Dumfries. Dalla Spagna arrivano indiscrezioni che parlano di una proposta avanzata da Dani Carvajal ai nerazzurri. Il laterale del Real Madrid, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, sarebbe interessato a proseguire la propria carriera in Europa e a confrontarsi ancora ad alti livelli nonostante i 34 anni compiuti a gennaio. Un'opportunità che potrebbe rappresentare una soluzione d'esperienza per la dirigenza interista. Parallelamente, però, resta vivo l'interesse per Marco Palestra, talento dell'Atalanta valutato circa 50 milioni di euro dal club bergamasco e considerato il principale obiettivo per il futuro della fascia destra.

Nel frattempo il Napoli ha ufficializzato uno dei colpi più importanti della propria estate. Attraverso una nota pubblicata dal club, gli azzurri hanno comunicato: "La SSC Napoli comunica che sono maturate le condizioni per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Rasmus Hojlund dal Manchester United Football Club lo scorso 13 settembre". Un'operazione significativa che, tra costi fissi e variabili, porterà il club partenopeo a investire complessivamente circa 44 milioni di euro.