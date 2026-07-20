La finale dei Mondiali 2026 si chiude con una doppia delusione per Lionel Messi. La sconfitta per 1-0 contro la Spagna mette fine al sogno dell'Argentina di conquistare il secondo titolo mondiale consecutivo dopo il trionfo in Qatar nel 2022, in quella che, con ogni probabilità, è stata l'ultima Coppa del Mondo della carriera della Pulce.
Sfuma anche la corsa ai primati
Oltre al titolo mondiale, Messi vede svanire anche la possibilità di rafforzare la propria candidatura al nono Pallone d'Oro, traguardo che, secondo il testo, sarebbe stato alla sua portata in caso di successo nella finale di New York.
Il capitano dell'Argentina perde inoltre il titolo di capocannoniere del Mondiale 2026 e il primato nella classifica dei migliori marcatori di sempre della competizione.
Mbappé supera Messi
Grazie alla doppietta realizzata nella finale per il terzo posto contro l'Inghilterra, Kylian Mbappé chiude il Mondiale con 10 reti, superando le 8 segnate da Messi nella rassegna iridata.
L'attaccante del Real Madrid sale così a 21 gol complessivi ai Mondiali, raggiunti in sole tre edizioni, mentre Messi resta fermo a quota 20.
Un record negativo
La sconfitta contro la Spagna consegna infine a Messi un primato poco invidiabile. L'argentino diventa infatti il primo giocatore della storia a perdere due finali dei Mondiali, a fronte di tre disputate.