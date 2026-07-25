Il giornalista Fabrizio Romano ha registrato un video sul proprio canale YouTube dedicato esclusivamente al calciomercato: "Su Romelu Lukaku ha parlato l'agente del giocatore Federico Pastorello, con una posizione abbastanza forte. Perché quando gli viene chiesto da Sky se possa Lukaku essere l'alternativa ad Hojlund, la risposta è ovviamente no. Il belga vuole sentirsi importante e adesso inizia la vera sfida, quella di trovare l'offerta giusta per Lukaku, perché si è parlato di Besiktas, ma lo stesso Pastorello ha già smentito, sono arrivati anche degli altri approcci,.

Quindi sicuramente adesso Lukaku appena tornerà dalle vacanze farà le sue valutazioni, ma certamente si parlerà con il Napoli per trovare la soluzione migliore e per cercare il modo, appunto, di separarsi in estate e di trovare una nuova sistemazione per il centravanti belga. Quindi oggi il futuro di Romelu Lukaku è visto sempre più lontano da Napoli".

Juventus, Romano: 'Presentata l'offerta migliore per Kolo Muani'

Romano ha proseguito: "A proposito di attaccanti bisogna fare un passaggio sulla Juventus e Randal Kolo Muani: parliamo di un'operazione che a livello mediatico vive di meno attenzione e questo perché oggettivamente è stata una telenovela estenuante per tutti. Per chi ci lavora come noi giornalisti ma anche per i tifosi, che da più di un anno sentono il nome del francese.

Insomma, sta diventando veramente lunghissima questa trattativa, ma garantisco che la Juve sta continuando a lavorarci dietro le quinte. I bianconeri, per scelta, vogliono tenere un profilo più basso ma posso garantire che Carnevali ha proposto la sua offerta migliore, adesso sta al Paris Saint-Germain dare l'ok per sbloccare l'operazione o far saltare definitivamente il banco. Regna l'ottimismo in casa Juventus".

Inter e Romero, il contatto c'é stato: lo conferma Romano

Il giornalista ha continuato: "Tra l'Inter e gli agenti di Romero, il contatto c'è stato. L'Inter sta trattando con il difensore, che ha dato la sua apertura e su questo non ci sono dubbi. La società nerazzurra col Tottenham ha già parlato e dal punto di vista dell'accordo tra i club l'apertura dei londinesi c'è.

Quindi si sta continuando a lavorare per il "Cuti", è un discorso assolutamente reale e assolutamente in piedi. Poi ovviamente non dipenderà da me se la trattativa si concluderà o meno, perché sullo stopper ci sono anche altri club e questa estate ci ha insegnato che le operazioni possono saltare da un momento all'altro".

Fiorentina e Atalanta: Romano fa il punto

Su Fiorentina e Atalanta Romano ha infine detto: "Echeverri? oggi non ho riscontri, anche perché in termini di passaporto la Fiorentina ha già giocato i suoi slot da extra comunitari. Mentre su Franco Mastantuono il discorso è diverso: il Real Madrid lo ha messo sul mercato ma con la formula del prestito, perché deve essere chiaro che i Blancos non venderanno a titolo definitivo l'argentino.

La Fiorentina ci sta lavorando cosi come altri club. Alajbegović? Oggi l'Atalanta è più lontana, perché il Chelsea si è inserita nella trattativa con il Leverkusen ed è disposta a mettere sul piatto quanto richiesto dai tedeschi".