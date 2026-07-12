L'Argentina ha conquistato l'accesso alle semifinali dei Mondiali, dove affronterà l'Inghilterra, dopo aver superato la Svizzera per 3-1 ai tempi supplementari in una partita disputata a Kansas City. La vittoria, ottenuta grazie alle reti decisive di Julian Alvarez e Lautaro Martinez nei minuti finali della proroga, ha permesso ai campioni in carica di proseguire la loro corsa verso il titolo mondiale.

La sfida, caratterizzata da momenti di grande tensione e intensità, ha visto l'Argentina portarsi in vantaggio con Alexis Mac Allister, che ha capitalizzato un calcio d'angolo battuto da Lionel Messi.

La reazione svizzera non si è fatta attendere: Dan Ndoye ha ristabilito la parità nel secondo tempo, finalizzando un'azione ben costruita da Ricardo Rodriguez. Il punto di svolta del match è arrivato poco dopo, quando Breel Embolo della Svizzera, già ammonito, è stato espulso in seguito a un contatto con Leandro Paredes. Questa decisione ha lasciato la squadra elvetica in inferiorità numerica, costringendola a un'ardua difesa per il resto dell'incontro.

I tempi supplementari e i protagonisti argentini

Nei tempi supplementari, la maggiore lucidità e la qualità tecnica dell'Argentina sono emerse con forza. Julian Alvarez ha riportato in vantaggio l'Albiceleste al 112° minuto con un preciso tiro a giro dalla distanza.

Pochi istanti prima del fischio finale, Lautaro Martinez ha sigillato la vittoria con un tap-in, fissando il risultato sul 3-1. Alvarez ha commentato la prestazione: "Siamo tra le migliori quattro, stiamo raggiungendo i nostri obiettivi e sapevamo che non sarebbe stato facile. L’intera partita è stata dura e avremmo voluto vincere prima, ma abbiamo cercato di farlo in ogni modo possibile. L’avversario era molto forte, ma abbiamo lottato fino alla fine e alla fine i gol sono arrivati."

La Svizzera, che non ha mai raggiunto una semifinale mondiale e non è mai riuscita a sconfiggere l'Argentina negli otto precedenti incontri, ha dovuto arrendersi ancora una volta.

Il difensore svizzero Nico Elvedi ha espresso il suo disappunto riguardo alla controversa espulsione di Embolo, dichiarando: "Non capisco come il VAR possa prendere una decisione del genere."

Contesto e statistiche del Mondiale

La semifinale tra Argentina e Inghilterra si terrà ad Atlanta. Questa edizione dei Mondiali segna un evento storico: per la prima volta, le prime quattro squadre del ranking FIFA – Argentina, Inghilterra, Francia e Spagna – hanno tutte raggiunto la fase delle semifinali. L'Argentina, che ha stabilito il suo quartier generale a Kansas City per l'intera durata del torneo, prosegue la sua impressionante striscia di imbattibilità, ora a dodici partite consecutive nella competizione.

La squadra ha giocato per la seconda volta all'Arrowhead Stadium, dove Lionel Messi aveva già incantato con una tripletta contro l'Algeria. Nonostante Messi non abbia segnato in questa occasione, interrompendo una serie di nove partite a segno, e i suoi otto gol nel torneo lo vedano a pari merito con Kylian Mbappé, il suo contributo rimane fondamentale nella corsa al secondo titolo mondiale consecutivo. La partita si è svolta in un ambiente suggestivo, con temperature in calo al tramonto dopo una giornata calda e umida, segnando il 100° incontro di un Mondiale ampliato e l'ultima partita dei quarti di finale. Tra il pubblico pro-Argentina spiccava anche il quarterback dei Chiefs, Patrick Mahomes.

Dall'altra parte, la Svizzera ha partecipato al suo primo quarto di finale mondiale dal lontano 1954. La squadra elvetica ha affrontato la sfida senza uno dei suoi migliori marcatori, Johan Manzabi, assente per infortunio. Nonostante una solida organizzazione difensiva, che aveva concesso solo tre gol in cinque partite prima di questo incontro, la Svizzera ha ceduto solo nei minuti finali dei supplementari, vedendo sfumare ancora una volta il sogno di accedere alle semifinali contro i forti avversari sudamericani. Il centrocampista argentino Thiago Almada ha commentato: "Sapevamo che poteva succedere. Hanno giocatori di alto livello, un ottimo posizionamento, cercavano di trovare spazi. Sapevamo come resistere e ce l'abbiamo fatta."