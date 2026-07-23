Il giornalista Nicolò Schira ha registrato un video su Youtube e inizialmente, parlando di Nazionale Italiana, ha detto: "Guardiola è il primo nome per Maldini e Leonardo ma occhio anche a Pirlo e Mancini, con il primo avanti nelle percentuali sul secondo. Conte? Il leccese si prenderà un anno sabatico che sarebbe disposto a rompere solo per la vecchia signora. Se Infatti la Juventus dovesse partire male con Spalletti, non escludo che il toscano potrebbe finire sul tavolo degli imputati. A quel punto alla Continassa saprebbero già da chi andare.

Se non accadesse questo, Conte aspetterà semplicemente il 2027 e un progetto adatto alle sue richieste".

Il Napoli può risolvere il problema del portiere alla Juve

Continuando sul tema Juve poi Schira ha detto: "Il grande problema dei bianconeri sta nelle cessioni, che non riesce a fare. Vorrebbe prendere un portiere ma non ha la forza di garantirsi Emiliano Martinez, cosi come vorrebbe fare un attaccante ma non ha 50 milioni di euro per convincere il PSG per Kolo Muani. Ci potrebbe però essere una soluzione per i pali insospettabile: ai bianconeri infatti è stato proposto Vanja Milinkovic-Savic del Napoli, estremo difensore serbo che a detta dello stesso Manna può uscire".

Inter, Schira: 'La pista che porta agli obiettivi del Tottenham è cara, troppo cara'

Sull'Inter poi Schira ha detto: "Londra è un po' cara, un po' troppo cara per la società nerazzurra che forse non vuole o non può fare shopping in casa Tottenham. 40 milioni per Spence, terzino destro che piace a Marotta ma non cosi tanto da investire una cifra simile. Ecco perché sull'inglese si è creata distanza e si sta cercando un profilo dal costo simile a quello di Khalaili. Vedremo poi per il difensore centrale, perché si parla tanto di Romero ma anche lui ha una valutazione da 50 milioni di euro. C'é chi dice addirittura costi 60 mentre c'é chi dice anche 40 più ricchi bonus. L'argentino è un pallino di Ausilio, è reduce da un grandissimo mondiale ed è uno dei difensori più forti in circolazione, quindi le richieste elevate sono più che plausibili. C'é inoltre anche grande concorrenza per Romero, sul quale è piombato l'Atletico Madrid, per il quale sarebbe perfetto e il Barcellona, che lo accosterebbe a Cubarsi".