Il mercato delle big italiane continua a vivere una fase ricca di incastri, con trattative che potrebbero cambiare improvvisamente direzione nelle prossime settimane. La Juventus resta alla ricerca di un nuovo centravanti e potrebbe ritrovarsi davanti a un'opportunità inattesa rappresentata da Romelu Lukaku, destinato a lasciare il Napoli. Nel frattempo Rafael Leao ha parlato apertamente del proprio futuro, lasciando intendere che un trasferimento non sia da escludere, mentre l'Inter avrebbe intensificato i contatti per Cristian Romero, individuato come il principale obiettivo per rinforzare il reparto difensivo.

Lukaku può entrare nei radar della Juventus: tutto dipenderà da Kolo Muani e Pellegrino

Secondo quanto riferito su X dall'insider di mercato Giuseppe Bognanni, la situazione di Romelu Lukaku andrebbe monitorata anche in ottica Juventus. Il centravanti belga è infatti destinato a lasciare il Napoli e le recenti dichiarazioni del direttore sportivo Giovanni Manna confermerebbero la volontà del club partenopeo di metterlo sul mercato.

La scelta sarebbe legata sia al rischio di perdere il giocatore a parametro zero nella stagione successiva sia alla necessità di alleggerire il monte ingaggi, considerato lo stipendio da circa 8 milioni di euro percepito dall'ex Chelsea e Roma. Uno scenario che potrebbe trasformare Lukaku in un'opportunità interessante per diverse società.

Tra queste ci sarebbe anche la Juventus, ancora alla ricerca di un attaccante di peso da consegnare a Luciano Spalletti. Al momento le priorità restano Randal Kolo Muani e Mateo Pellegrino, ma se entrambe le operazioni dovessero complicarsi definitivamente, la dirigenza bianconera potrebbe valutare seriamente l'ipotesi di affondare il colpo per il centravanti belga, sfruttando una situazione di mercato destinata a evolversi nelle prossime settimane.

Leao apre a una nuova esperienza, l'Inter accelera per Romero

Nel frattempo Rafael Leao è tornato a parlare del proprio futuro durante un podcast brasiliano, rilasciando dichiarazioni che hanno inevitabilmente alimentato le indiscrezioni di mercato.

"Avevo già parlato con il Milan della possibilità di provare una nuova esperienza, non so se succederà, devo presentarmi lì il 29 e finché sarò rossonero darò il massimo. Penso che sia un club che mi ha aiutato molto, ma nella vita si hanno ambizioni anche per altre cose e se succederà, studierò le opzioni, ma resto un giocatore del Milan." Parole che lasciano trasparire come il portoghese sia disposto a valutare eventuali offerte qualora arrivasse il progetto giusto, pur ribadendo il proprio rispetto nei confronti del club rossonero. Al momento, però, il mercato dell'esterno offensivo non sembra ancora essersi acceso in maniera concreta.

Chi invece continua a lavorare per mettere a segno un primo colpo di mercato è l'Inter.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, i nerazzurri starebbero operando sotto traccia per Cristian Romero. Nelle ultime ore ci sarebbe stato un nuovo contatto non soltanto con il Tottenham, proprietario del cartellino del difensore argentino, ma anche con il suo entourage. L'obiettivo della dirigenza interista sarebbe quello di creare fin da subito i presupposti per un'intesa con il giocatore, così da farsi trovare pronta qualora si aprissero margini nella trattativa con il club inglese. Sempre secondo Romano, la priorità assoluta dell'Inter in questa fase del mercato resta proprio l'acquisto di un difensore centrale, motivo per cui le altre operazioni sarebbero state momentaneamente messe in secondo piano.