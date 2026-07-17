L'Atalanta ha formalizzato il prolungamento del contratto del suo talentuoso centrocampista brasiliano, Éderson José dos Santos Lourenço da Silva, fino al 2031. Questa decisione strategica sottolinea la ferma volontà del club di Bergamo di consolidare il percorso intrapreso con il giocatore, che si conferma così un elemento chiave per il futuro della squadra nerazzurra.

Il significativo annuncio del rinnovo giunge in un momento cruciale, a pochi giorni dalla notizia che il Manchester United ha rinunciato all'acquisto del calciatore. La trattativa, che prevedeva un esborso di 45 milioni di euro, è stata interrotta a causa di esiti ritenuti insoddisfacenti durante le visite mediche.

Questo sviluppo nel calciomercato ha, di fatto, spianato la strada alla permanenza di Éderson a Bergamo, rafforzando ulteriormente il legame con l'Atalanta.

Éderson: il percorso e i successi con l'Atalanta

Nato nel 1999, Éderson è arrivato all'Atalanta nell'estate del 2022, proveniente dalla Salernitana, e si è rapidamente affermato come uno dei pilastri del centrocampo. Da quando veste la maglia nerazzurra, ha collezionato un impressionante totale di 180 presenze in tutte le competizioni. Il suo contributo non si è limitato alla fase di interdizione e costruzione del gioco, ma si è esteso anche a quella offensiva, con un bilancio di 16 gol e 6 assist all'attivo. Tra i momenti salienti della sua carriera a Bergamo, spicca la storica vittoria dell'Europa League nel 2024, un traguardo che ha cementato il suo status di giocatore fondamentale per la squadra.

Il messaggio ufficiale del club

La società ha voluto esprimere chiaramente il proprio apprezzamento e la fiducia nel giocatore attraverso un comunicato ufficiale. “La famiglia Percassi, quella Pagliuca, la direzione sportiva e tutto il Club augurano a ‘Édi’ le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, per il prosieguo del suo percorso in maglia nerazzurra”, si legge nella nota. Questo messaggio evidenzia non solo il supporto del club, ma anche l'importanza che la dirigenza attribuisce al ruolo di Éderson nel progetto sportivo a lungo termine dell'Atalanta.

Il retroscena del mancato passaggio al Manchester United

Il mancato trasferimento di Éderson al Manchester United rappresenta un retroscena significativo che ha preceduto il suo rinnovo.

Il club inglese aveva deciso di fare marcia indietro sull'acquisto dopo la seconda fase delle visite mediche, ritenendo non idonei alcuni parametri fisici del giocatore, in particolare quelli relativi alla condizione del suo ginocchio destro. Nonostante le perplessità espresse dalla squadra britannica, l'Atalanta ha sempre mantenuto una posizione ferma, dichiarando che il centrocampista era “al cento per cento in forma” e pienamente pronto a scendere in campo e a mettersi a disposizione dell'allenatore.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha ulteriormente rafforzato questa posizione, confermando che il giocatore è felice di restare a Bergamo e che la società stava già lavorando attivamente per un possibile prolungamento del contratto, la cui scadenza era originariamente fissata per giugno 2027.

Anche l'allenatore Maurizio Sarri ha espresso la sua piena fiducia nelle qualità e nell'impegno di Éderson, dichiarando: “Il mio unico timore era con quale testa potesse arrivare qui il giocatore, ma il direttore mi conferma che resterà molto a suo agio. Sarà un pilastro di questa squadra”. Queste dichiarazioni congiunte della dirigenza e dello staff tecnico sottolineano la centralità di Éderson nei piani futuri dell'Atalanta.