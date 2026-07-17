Il mercato estivo continua a intrecciare i destini delle grandi del calcio italiano e, dopo il recente caso Zeki Celik, la rivalità tra Roma e Juventus potrebbe presto vivere un nuovo capitolo. Le strategie dei due club sembrano infatti destinate a incrociarsi ancora, con un centrocampista bianconero che potrebbe finire nel mirino dei giallorossi. Nel frattempo, dalla Spagna arrivano nuove indiscrezioni sul futuro di Alessandro Bastoni, tornato nei radar del Real Madrid in vista delle prossime settimane.
Thuram può accendere un nuovo duello tra Roma e Juventus
Lo "scippo" di Zeki Celik da parte della Juventus rischia di rappresentare soltanto il primo episodio di una sfida di mercato destinata a proseguire. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, i percorsi di Roma e Juventus potrebbero nuovamente intrecciarsi qualora i giallorossi dovessero completare una cessione eccellente. Manu Koné continua a essere seguito con grande attenzione da diversi club della Premier League e una sua eventuale partenza garantirebbe alla società capitolina un'importante disponibilità economica. A quel punto il direttore sportivo Tony D'Amico, insieme a Gian Piero Gasperini, potrebbe decidere di reinvestire parte dell'incasso per puntare su Khephren Thuram.
Il centrocampista francese, considerato in uscita dalla Continassa, avrebbe una valutazione vicina ai 40 milioni di euro e rappresenterebbe un profilo ideale per rinforzare la mediana romanista. Uno scenario complicato ma che potrebbe venirsi a creare dopo una serie di incastri.
Mourinho insiste per Bastoni: tutto dipende da Asencio
Anche l'Inter osserva con attenzione quanto accade sul mercato internazionale. Secondo quanto riferito dal giornalista spagnolo Carlos Carpios, José Mourinho, da poco insediatosi sulla panchina del Real Madrid, non avrebbe mai smesso di apprezzare Alessandro Bastoni e continuerebbe a considerarlo uno dei rinforzi ideali per la propria difesa. Il centrale nerazzurro rappresenterebbe però un investimento di primissimo livello: per convincere l'Inter servirebbe infatti una proposta da almeno 60 milioni di euro.
Una trattativa che, almeno allo stato attuale, resta subordinata a un'altra operazione. Il Real Madrid dovrebbe prima riuscire a cedere Raul Asencio, liberando così spazio in rosa e risorse economiche da destinare all'assalto per il difensore italiano. Solo dopo quell'eventuale uscita il club spagnolo potrebbe trasformare il semplice interesse in una vera trattativa, riaprendo uno dei dossier più prestigiosi di questa sessione di mercato.