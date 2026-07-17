Didier Deschamps ha tenuto una conferenza stampa sentita alla vigilia della sua ultima partita da commissario tecnico della nazionale francese. Alla vigilia della sfida contro l'Inghilterra, valida per la 'finalina' dei Mondiali, Deschamps ha voluto condividere le sue emozioni e riflessioni dopo un lungo percorso alla guida dei Bleus.

"La nazionale è la cosa più bella che mi sia capitata, ha preso 25 anni della mia vita e questo lascia il segno. Mi restano ricordi indimenticabili, ma l'importante è sempre ciò che ci aspetta. So che domani calerà il sipario; nessuno piangerà qui, ma la nazionale francese mi mancherà.

Ho avuto il privilegio, per 14 anni, di vivere momenti magici ma anche difficili. Ma la vita continua, sono di indole positiva, so che andrà bene anche d'ora in poi" ha dichiarato Deschamps, sottolineando il profondo legame con la selezione e l'esperienza unica.

L'impegno finale e il senso del dovere

Il commissario tecnico ha poi affrontato il tema della motivazione in vista dell'ultimo impegno contro l'Inghilterra. "Non abbiamo più voglia di giocare di quanta ne abbiano gli inglesi, ma quando si fa parte della Nazionale francese si hanno dei doveri. Faremo di tutto affinché tutto vada per il meglio. Abbiamo una responsabilità nei confronti di milioni di francesi", ha spiegato Deschamps, evidenziando il senso del dovere e l'importanza di onorare la maglia.

La partita contro l'Inghilterra rappresenta quindi non solo un appuntamento sportivo, ma anche un momento di passaggio per Deschamps e per la nazionale francese, che si prepara a voltare pagina dopo un ciclo ricco di successi e momenti intensi.

L'eredità di Deschamps e il futuro dei Bleus

La stampa internazionale ha dato ampio risalto alle parole di Deschamps, sottolineando come il tecnico sia consapevole dell'impatto che la nazionale ha avuto sulla sua vita e di quanto gli mancherà questa esperienza. "Je sais que l’équipe de France va me manquer", ha riportato la stampa francese, ribadendo il sentimento di nostalgia e gratitudine. Il futuro dei Bleus si apre ora a una nuova fase, mentre Deschamps si congeda lasciando un segno profondo nella storia del calcio francese.