Continuano le trattative della Juventus in questa fase di calciomercato estivo. Mentre in entrata alla Coninassa lavorano per rinforzare la rosa allenata da Luciano Spalletti, sull'altro front si lavora per cedere i giocatori che non rientrano più nel progetto e tra questi c'è anche Gleison Bremer: quest'ultimo ha ricevuto un'importante offerta legata al suo ingaggio da un club turco.

Juve: mercato in entrata e in uscita

Per quanto riguarda il mercato in uscita da parte della Juve, Gleison Bremer è uno dei giocatori finito sul taccuino delle cessioni.

Il difensore brasiliano nelle ultime ore, è stato contatto dal Galatasaray e gli è stato promesso un sostanzioso ingaggio. Ad oggi non c'è alcuna trattativa in corsa con il club turco, ma non è escluso che nei prossimi giorni possa arrivare un'offerta alla dirigenza bianconera. Julian Brandt che invece sembrava essere un possibile obbiettivo della Juve e della Roma a parametro zero, si sta avvicinando sempre di più alla Premier League; diversi club hanno mostrato un'interesse nei confronti del classe 1996 visto che il suo contratto con i Borussia Dortmund si è concluso. In seguito all'acquisto di Zeki Celik, alla Continassa intendono stringere per l'acquisto di Mateo Pellegrino dal Parma.

Roma: fari puntati su Nahuel Molina, Moreira e Dodò

La Roma dopo essere tornata in Champions League ha intenzione di rinforzare la rosa su diversi reparti.

In difesa gli occhi sono puntati su Nahuel Molina e Dodò: il primo ha precisato che non intende sentire parlare di mercato fino a domenica ovvero la data in cui la sua Argentina disputerà la finale mondiale contro la Spagna, mentre il secondo è costantemente monitorato dalla Fiorentina. Per il centrocampo è uscito il nome di Diego Moreira, mentre in attacco la società giallorossa potrebbe presto presentare un'offerta per il norvegese Antonio Nusa attualmente in forza al Lipsia e reduce di un ottimo mondiale con la sua nazionale. Crysencio Summerville invece deve dare una risposta alla Roma nel breve tempo possibile, anche se per ingaggiarlo servono 50 milioni di sterline.

Le ultime novità sugli altri club di Serie A

Il Milan è pronto a cedere Pervis Estupiñán all'Aston Villa, poiché il 28enne non rientra nel progetto del nuovo tecnico Ruben Amorim.

La Lazio vuole chiudere l'affaire legato a Sergi Dominguez: da parte della società e del giocatore è ormai stata trovata l'intesa, ma la Dinamo Zagabria non intende abbassare il valore del cartellino. Dunque il 21enne potrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Pio Esposito invece è sempre più vicino alla firma del prolungamento di contratto con l'Inter.