Il celebre portiere e capitano della nazionale italiana, Gianluigi Donnarumma, si prepara a un passo importante nella sua vita privata: il matrimonio con la storica fidanzata Alessia Elefante. La data fissata per le nozze è il prossimo 24 luglio, in una cornice suggestiva e ricca di fascino: la pittoresca località di Locorotondo, incastonata nel cuore della provincia di Bari.

La solenne cerimonia religiosa avrà luogo alle ore 16.30 presso la storica chiesa di San Giorgio Martire, un gioiello architettonico situato nel suggestivo centro storico del borgo, rinomato per la sua bellezza e per essere uno dei più caratteristici della Valle d’Itria.

L'evento, che attira l'attenzione mediatica e del pubblico, ha già richiesto un'attenta pianificazione logistica.

L’amministrazione comunale di Locorotondo, consapevole dell'importanza e della risonanza dell'evento, ha già provveduto a emanare un’apposita ordinanza. Questa misura è volta a regolare in maniera efficace il traffico e la viabilità nelle aree immediatamente adiacenti alla chiesa, garantendo così il regolare svolgimento della cerimonia e la sicurezza di tutti i presenti.

Dopo il rito religioso, i festeggiamenti proseguiranno in grande stile. La coppia ha scelto come location per il ricevimento un’incantevole e antica masseria situata nel territorio di Fasano. Questo luogo, immerso nella bellezza della campagna pugliese, promette un'atmosfera di massima riservatezza e celebrazione intima per gli sposi e i loro invitati.

L'attesa per le nozze e i dettagli sulla lista invitati

L'elenco degli invitati al matrimonio di Donnarumma e Alessia Elefante è avvolto da un velo di stretta riservatezza. Nonostante la discrezione, non è esclusa la presenza di alcune figure di spicco del mondo del calcio. Si ipotizza, infatti, che tra gli ospiti possano esserci alcuni compagni di squadra del portiere, attualmente in forza al Manchester City, aggiungendo un tocco di glamour sportivo all'evento.

L'attesa per questo giorno speciale è stata alimentata già nei primi giorni di maggio. In quell'occasione, Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante avevano condiviso sui loro profili social una fotografia che aveva immediatamente scatenato speculazioni e interpretazioni.

Molti l'avevano letta come un annuncio delle nozze già avvenute o, più probabilmente, come un'anticipazione dell'imminente evento. La funzione religiosa del 24 luglio si configura, quindi, come il momento ufficiale e pubblico della celebrazione di questo importante legame.

La storia d'amore tra Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante

La relazione tra Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante è una storia d'amore consolidata, che dura ormai da ben dieci anni. Un percorso significativo che ha portato alla decisione di convolare a nozze. La romantica proposta di matrimonio era avvenuta in una delle città più iconiche del mondo, Parigi, verso la fine del 2024, suggellando un amore profondo e duraturo.

In occasione dell'annuncio pubblico del loro fidanzamento, il portiere aveva scherzato con un commento che aveva fatto sorridere i fan: “Ho firmato un contratto a tempo indeterminato”. Questa frase, pronunciata con ironia e affetto, sottolineava la serietà e l'impegno della loro unione. La coppia, fin dall'inizio, ha dimostrato di voler mantenere la massima riservatezza sui dettagli più intimi della cerimonia e, in particolare, sulla lista completa degli ospiti, preferendo celebrare il loro amore lontano dai riflettori più insistenti.