Le grandi della Serie A continuano a rimodellare le proprie strategie in un mercato che si preannuncia ricco di colpi e cambi di rotta. La Juventus sembra potrebbe cambiare obiettivo per il ruolo di portiere dopo le difficoltà riscontrate nella trattativa per Emiliano Martínez, mentre il Milan incassa le rassicurazioni di Adrien Rabiot sul proprio futuro in rossonero. Anche l'Inter guarda con decisione alla Premier League e, in particolare, al Tottenham, dove sarebbero finiti nel mirino due profili di assoluto livello destinati ad accendere il finale dell'estate.

De Gea torna di moda: la Juventus valuta l'esperienza dello spagnolo

Il muro eretto dell'Aston Villa per Emiliano Martínez avrebbero spinto la Juventus a valutare con maggiore convinzione soluzioni alternative. Il direttore sportivo e l'allenatore del club inglese hanno recentemente ribadito, almeno a parole, la volontà di trattenere il portiere argentino, rendendo la trattativa particolarmente complicata. Per questo motivo, secondo le indiscrezioni di mercato odierne, nelle ultime ore sarebbe tornato d'attualità il nome di David De Gea. L'estremo difensore spagnolo è attualmente legato alla Fiorentina da un contratto valido fino al 2028, ma i suoi 36 anni, che compirà a novembre, potrebbero favorire un'eventuale operazione.

Con una proposta vicina ai 5 milioni di euro, la Juventus potrebbe assicurarsi un portiere di grande esperienza internazionale e ancora in grado di offrire garanzie tecniche in una stagione che si annuncia particolarmente impegnativa.

Rabiot riparte dai rossoneri, l'Inter sogna Romero e Spence

Sul fronte Milan arrivano invece segnali di continuità. Adrien Rabiot ha parlato del proprio futuro, confermando la volontà di proseguire l'avventura in rossonero. Secondo il giornalista Matteo Moretto, il centrocampista francese incontrerà a breve Ruben Amorim e si metterà a disposizione del tecnico portoghese non appena termineranno le ferie successive al Mondiale. Al momento soltanto un'offerta fuori mercato potrebbe modificare uno scenario che sembra ormai ben definito.

L'Inter, invece, continua a guardare in casa Tottenham per rinforzare la rosa. L'asse con il club londinese potrebbe diventare uno dei più caldi delle prossime settimane, visto che i nerazzurri avrebbero individuato in Cristian Romero e Djed Spence i due principali obiettivi per rafforzare rispettivamente il centro della difesa e la fascia destra. Un doppio colpo di assoluto prestigio, ma anche estremamente oneroso: il centrale argentino viene valutato intorno ai 50 milioni di euro, mentre per Spence gli Spurs continuano a chiedere circa 40 milioni. Un investimento complessivo da 90 milioni che testimonia l'ambizione del club nerazzurro, ma che richiederebbe uno sforzo economico di primissimo livello.