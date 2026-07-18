Il nome di John Lucumì è destinato a diventare uno dei più caldi di questa sessione di mercato. Sul difensore colombiano del Bologna si sono mosse da tempo Juventus, Inter e Milan, ma nelle ultime ore anche il Napoli avrebbe intensificato i propri contatti, pronto a inserirsi nella corsa. La società azzurra, infatti, sarebbe stata costretta a tornare con decisione sul mercato dopo il grave infortunio di Alessandro Buongiorno, un imprevisto che potrebbe cambiare le strategie difensive di Massimiliano Allegri e dare il via a una vera e propria asta per il centrale rossoblù.

Il Napoli cambia i piani dopo il ko di Buongiorno

L'infortunio di Alessandro Buongiorno rischia di avere un peso enorme sulla programmazione del Napoli. Il difensore, arrivato per guidare la retroguardia partenopea, salterà infatti la preparazione estiva agli ordini di Massimiliano Allegri e potrebbe addirittura essere costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere un problema al ginocchio. I tempi di recupero si preannunciano lunghi e questo avrebbe spinto il club campano a valutare con decisione l'acquisto di un altro difensore di primo livello. Tra i profili finiti sul tavolo della dirigenza ci sarebbe proprio quello di John Lucumì, considerato ideale per caratteristiche tecniche ed esperienza maturata negli ultimi anni con la maglia del Bologna.

Il Bologna fissa il prezzo: 22 milioni più bonus possono bastare

L'interesse del Napoli si aggiunge a quello di Inter, Milan e soprattutto della Juventus, club che da tempo segue il colombiano e che avrebbero già effettuato dei sondaggi esplorativi. Uno scenario che potrebbe inevitabilmente far lievitare la concorrenza per il classe 1998. La clausola rescissoria da 28 milioni di euro presente nel contratto di Lucumì è scaduta il 15 luglio senza che alcuna società decidesse di esercitarla. Questo, però, non significa che il Bologna sia disposto a fare sconti eclatanti. Anzi, l'eventuale competizione tra più pretendenti potrebbe mantenere alta la valutazione del giocatore. Secondo le indiscrezioni che filtrano, una proposta da circa 22 milioni di euro più bonus potrebbe comunque rappresentare la base giusta per convincere Giovanni Sartori e Marco Di Vaio a dare il via libera alla cessione del difensore, destinato a diventare uno dei protagonisti del mercato estivo.