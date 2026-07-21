Gleison Bremer può lasciare la Juventus in questa finestra di calciomercato. Il Galatasaray è una delle società maggiormente interessate al centrale brasiliano e potrebbe mettere sul piatto un ingaggio importante da circa 8 milioni ma soprattutto un'offerta vicina ai 40-45 milioni di euro per convincere la Vecchia Signora. Il club bianconero non vuole farsi cogliere impreparato e valuta eventuali alternative come Fikayo Tomori, non intoccabile al Milan.

Rispunta Tomori per la difesa

Il centrale inglese non è una primissima scelta per Amorim, che dopo l'arrivo di Gila dalla Lazio, è alla ricerca di un altro difensore per completare il pacchetto arretrato.

La Juve potrebbe approfittare di questa situazione per provare ad imbastire una trattativa concreta con il Milan che valuta l'ex Chelsea non meno di 20 milioni di euro, una cifra non impossibile da mettere sul piatto per le casse bianconere. Molto dipenderà dal futuro di Bremer dal quale dipenderanno le prossime mosse della Vecchia Signora. Tomori rappresenterebbe un buon profilo per puntellare la retroguardia. Il classe 97 ha infatti le caratteristiche giuste per esser un elemento importante per mister Spalletti: velocità, capacità di impostazione dal basso e soprattutto duttilità nel svolgere sia il ruolo di centrale in una difesa a tre ma anche a quattro, ed all'occorrenza occupare la posizione di terzino destro.

Oltre Tomori, la dirigenza bianconera valuta anche altri profili come John Stones, svincolatosi dal Manchester City e nel mirino anche dell'Inter, e Jean-Clair Todibo in forza al West Ham e già trattato nelle precedenti sessioni di calciomercato.

Anche il Sassuolo monitora Joao Mario

La Juventus pensa ad un rinnovamento anche sulle corsie laterali. Infatti, le posizioni di Andrea Cambiaso ma soprattutto di Joao Mario sono in bilico. Nonostante una buona seconda parte di stagione con la maglia del Bologna, l'esterno portoghese non è considerato incedibile e potrebbe partire di fronte ad offerte allettanti. Oltre alla Fiorentina, anche il Sassuolo sarebbe sulle tracce del classe 2000 e vorrebbe impostare una trattativa concreta con la Vecchia Signora.

La Juve vorrebbe una cessione a titolo defintivo per una cifra attorno ai 12-15 milioni di euro, mentre il club neroverde vorrebbe strappare un prestito con eventuale diritto di riscatto.

L'eventuale cessione di Joao Mario aprirebbe le porta ad un nuovo innesto sulle corsie. Resta in auge la candidatura di Rafik Belghali, valutato 10 milioni di euro dal Verona e nel mirino anche di Inter e Fiorentina. Più "costose" le piste che portano a Spence del Tottenham e Molina dell'Atletico.