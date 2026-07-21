Cercasi portiere in casa Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di un estremo difensore vista la sempre più probabile partenza di Michele Di Gregorio finito nel mirino di alcuni club di Premier League. La dirigenza lavora su più tavoli e tra i nomi presi in considerazione ci sarebbe anche quello di David De Gea, portiere spagnolo e perno della nuova Fiorentina targata Fabio Grosso.

Si valuta De Gea per la porta

Vista la resistenza dell'Aston Villa per il "Dibu" Martinez, la Vecchia Signora sta valutando alternative al portiere argentino e tra queste spunta il classe 90 spagnolo in forza alla società viola che nella passata stagione ha offerto ottime prestazioni nonostante un'annata complicata da parte del club.

La Juve sta sondando il terreno per capire la fattibilità dell'affare; una trattativa che non presenterebbe dei costi elevati in termini di cartellino ed ingaggio, ma risulta difficile vista la centralità di De Gea nel nuovo progetto di Fabio Grosso. Infatti, il numero uno spagnolo è considerato un elemento fondamentale per le sue capacità tecniche ma soprattutto di leadership. I prossimi giorni potrebbero quindi esser decisivi per capire l'evolversi della situazione, e se il club viola sarà disposto a cedere uno dei suoi giocatori migliori.

De Gea non è la sola alternativa al "Dibu". Infatti, resta in auge la candidatura di Gugliemo Vicario, non intoccaibile per il Tottenham e valutato attorno ai 15-18 milioni di euro.

Sull'ex Empoli, c'è però il forte pressing del Napoli che potrebbe proporre uno scambio inserendo il cartellino di Milinkovic-Savic nella trattativa.

Opzione Spence per la fascia

La Juventus potrebbe effettuare modifiche importanti anche sulle corsie esterne. Infatti, sia Cambiaso che Kalulu potrebbero lasciare Torino di fronte ad offerte congrue e il solo arrivo di Celik non basterebbe. Per questo, la dirigenza sta valutando eventuali alternative e tra queste spunta quella di Djed Spence, difensore del Tottenham e primo obiettivo dell'Inter per rinforzare la fascia destra. Il terzino inglese classe 2000 ha offerto ottime prestazioni al Mondiale ed ha attirato l'interesse di molti top team europei tra cui la stessa Juventus e la stessa Inter.

Il Tottenham non farà però sconti dal punto di vista del cartellino che si aggira attorno ai 30-35 milioni di euro, cifra che il club bianconero al momento non è disposta a pagare.

Altro nome valutato dalla Vecchia Signora è quello di Nahuel Molina che non è intoccabile all'Atletico Madrid. L'argentino potrebbe così rientrare in uno scambio con il connazionale Nico Gonzalez che piace molto al Cholo Simeone.