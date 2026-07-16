Il 16 luglio 2026, il deputato di Fratelli d’Italia, Salvatore Caiata, ha annunciato l'approvazione di un suo emendamento da parte del Governo, inserito in un provvedimento con misure urgenti per lo sport. Questa iniziativa segna il ripristino di un contributo economico fondamentale per la Lega di Serie C e i vivai giovanili, in conformità con la legge Zola. L'obiettivo è rafforzare il sostegno alle categorie calcistiche minori e promuovere lo sviluppo dei giovani talenti.

Sostegno Ripristinato per Serie C e Vivai

Il deputato Caiata ha sottolineato come questo contributo, precedentemente perduto, rappresenti un ritorno significativo per il calcio italiano, offrendo supporto concreto sia alle squadre della Lega di Serie C sia ai settori giovanili.

Ha espresso gratitudine al Governo Meloni, al Ministro dello Sport Abodi, al relatore Gimmy Cangiano e al capogruppo Amorese per aver accolto la proposta. Nelle sue dichiarazioni, Caiata ha evidenziato l'ampio impatto della misura: "Un sentito ringraziamento al Governo Meloni, al Ministro Abodi, al relatore Gimmy Cangiano e al nostro capogruppo Amorese per aver accolto con favore quella che è una misura che non solo guarda alle leghe minori, ma che ridà slancio e valorizza il settore giovanile di cui abbiamo tanto bisogno". Questa enfasi sul settore giovanile ribadisce l'impegno a investire nelle nuove generazioni di calciatori.

Dettagli sull'Emendamento e la Legge Zola

L'emendamento approvato si inserisce in un più ampio provvedimento contenente misure urgenti per il settore sportivo, mirato a fornire risposte rapide alle esigenze del mondo del calcio.

La legge Zola, a cui si fa riferimento, è una normativa consolidata che stabilisce contributi specifici per il sostegno delle società calcistiche minori e dei vivai giovanili. Il suo scopo è favorire la crescita e la valorizzazione dei giovani talenti nel panorama calcistico italiano, assicurando un futuro più solido per lo sport nazionale.

Salvatore Caiata, deputato di Fratelli d’Italia e Presidente dell’InCE, ha diramato l'annuncio da Potenza nel pomeriggio del 16 luglio 2026, confermando l'impegno nel supportare attivamente il calcio di base e le sue fondamenta.