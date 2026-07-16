Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio del 16 luglio lungo la Strada Statale 18, nel tratto compreso tra Paola e Fuscaldo. Due automobili sono rimaste coinvolte in uno scontro che ha provocato diversi feriti e pesanti rallentamenti alla circolazione. Tra le persone coinvolte anche un giovane trasferito d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale di Cosenza. Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

S.S. 18 Paola-Fuscaldo, grave incidente: giovane trasferito con l’elisoccorso

L’impatto tra le due vetture ha richiesto un immediato intervento dei soccorsi. Il bilancio provvisorio parla di diversi feriti, con alcune persone che avrebbero riportato conseguenze più serie. Tra queste un ragazzo, per il quale si è reso necessario il trasferimento in elicottero presso l’ospedale di Cosenza. La gravità delle lesioni riportate ha spinto i sanitari a procedere con il trasporto urgente nella struttura ospedaliera del capoluogo bruzio, dove il giovane è stato preso in carico dai medici.

Incidente stradale sulla costa tirrenica cosentina: un altro ferito trasportato a Paola

Un altro uomo coinvolto nell’incidente è stato soccorso dal personale del 118 intervenuto sul posto.

Dopo le prime cure ricevute direttamente sulla Statale 18, il ferito è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Paola per ulteriori accertamenti e le cure necessarie. La presenza dei mezzi di emergenza e le operazioni di soccorso hanno inevitabilmente causato rallentamenti alla viabilità, con disagi per gli automobilisti in transito lungo uno dei principali collegamenti della costa tirrenica cosentina.

Rilievi sulla SS18: forze dell’ordine al lavoro per ricostruire la dinamica

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti sanitari del 118, forze dell’ordine e personale incaricato della gestione dell’emergenza. Gli agenti hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e chiarire eventuali responsabilità.

La carreggiata è stata messa in sicurezza durante le operazioni di intervento, mentre la circolazione ha subito rallentamenti fino al completamento delle attività di soccorso e degli accertamenti necessari.