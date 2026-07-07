Il caso Balogun continua a far discutere il mondo del calcio dopo l’eliminazione degli Stati Uniti dai Mondiali, alimentando un vivace dibattito. La revoca della squalifica all’attaccante statunitense, decisa dalla FIFA, ha suscitato reazioni contrastanti tra tifosi e addetti ai lavori. Le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic, intervenuto come commentatore per Fox Sports, hanno acceso ulteriormente la discussione sui social network e tra gli appassionati.

Durante la diretta televisiva, prima della sfida tra Belgio e Stati Uniti, Ibrahimovic ha espresso la propria opinione sulla controversa decisione: “Quello che voglio dire è che sono felice per gli Stati Uniti, perché non era un cartellino rosso.

Non avrebbe dovuto ricevere un cartellino rosso, avrebbero dovuto prendere questa decisione prima”. L’ex attaccante svedese ha quindi sottolineato come, a suo avviso, la sanzione iniziale fosse eccessiva e la revoca della squalifica corretta, pur lamentando la tempistica della decisione.

La decisione FIFA e le critiche internazionali

Le parole di Ibrahimovic hanno immediatamente scatenato una valanga di commenti sui social, dove molti tifosi hanno criticato la posizione dell’ex calciatore. Alcuni utenti hanno sottolineato come anche lui, fino a poco tempo fa, fosse protagonista in campo, mentre altri hanno definito “assurde” le sue dichiarazioni. Il dibattito si è inserito in un contesto già acceso dalla scelta della FIFA di annullare la squalifica di Balogun, dopo che l’attaccante aveva ricevuto un cartellino rosso per un fallo su Tarik Muharemović nella vittoria contro la Bosnia-Erzegovina.

La decisione della FIFA, presa dopo una telefonata tra il presidente degli Stati Uniti e il presidente della federazione internazionale, ha sollevato interrogativi sull’influenza della politica nelle scelte sportive. La federazione belga ha espresso “stupore” per l’intervento, mentre il suo allenatore ha paragonato la decisione al “pesce d’aprile”. Anche la UEFA ha preso una posizione ferma, parlando di una scelta “incomprensibile e ingiustificabile” e ha avvertito che “l’integrità del gioco è in gioco”.

Le motivazioni della FIFA e il dibattito globale

Secondo quanto comunicato dalla FIFA, la revoca della squalifica è stata possibile grazie all’applicazione dell’articolo 27 del codice disciplinare, che consente la sospensione totale o parziale di una sanzione.

Balogun, pur riconosciuto colpevole di due infrazioni, ha ricevuto una multa e una sospensione della squalifica per un anno in regime di condizionale. La sanzione rimane dormiente per un anno e si attiverà solo in caso di nuova infrazione simile. La federazione belga ha tentato un ricorso, ma è stato respinto poche ore prima della partita con gli Stati Uniti, in quanto il Belgio non era parte in causa.

Numerosi protagonisti del calcio internazionale hanno commentato la vicenda con preoccupazione. Oltre a Ibrahimovic, anche allenatori e dirigenti europei hanno espresso perplessità sulla trasparenza e l’equità della decisione. L'allenatore della Norvegia, Ståle Solbakken, si è chiesto cosa sarebbe successo al prossimo cartellino rosso.

L’ex stella inglese Wayne Rooney ha dichiarato che il presidente della FIFA “dovrebbe vergognarsi”, mettendo in discussione la sportività del gioco. Il caso Balogun rischia così di diventare un precedente importante per la gestione delle sanzioni disciplinari nei grandi tornei internazionali.