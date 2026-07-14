Il mercato internazionale rischia di complicare i piani delle big italiane. La Juventus vede aumentare la concorrenza per Randal Kolo Muani, finito nel mirino del Borussia Dortmund, mentre l'Inter deve fare i conti con le dichiarazioni del nuovo allenatore del Liverpool su Curtis Jones, obiettivo per il centrocampo nerazzurro. Anche il Napoli, infine, si sarebbe scontrato con la ferma posizione del Manchester United, deciso a non privarsi di Mason Mount nonostante i primi sondaggi provenienti dall'Italia.

Il Dortmund accelera per Kolo Muani: la Juventus rischia il sorpasso

Secondo quanto riferito dal giornalista Ekrem Konur sul proprio profilo X, il Borussia Dortmund sarebbe piombato con decisione su Randal Kolo Muani, attaccante del Paris Saint-Germain e principale obiettivo della Juventus per rinforzare il reparto offensivo. Il club tedesco, stando alle indiscrezioni, avrebbe sia la volontà sia la disponibilità economica per soddisfare le richieste del PSG, che continua a valutare il centravanti francese circa 45 milioni di euro. Uno scenario che rappresenta un potenziale ostacolo per i bianconeri, chiamati ad accelerare se vorranno evitare l'inserimento di una concorrente in grado di chiudere rapidamente l'operazione.

Parallelamente arrivano notizie poco incoraggianti anche per l'Inter. Il nuovo allenatore del Liverpool, Andoni Iraola, ha infatti ribadito pubblicamente la volontà di trattenere Curtis Jones, centrocampista seguito con grande interesse dalla società nerazzurra. "Spero di poterlo trattenere, non solo quest'anno ma per più tempo. Per me è un grande giocatore. È molto importante che sia di Liverpool, ha anche personalità", ha dichiarato il tecnico, parole che confermano quanto il club inglese punti sul giocatore.

Il Napoli sonda Mount ma arriva un secco no

Anche il Napoli, nel frattempo, avrebbe dovuto registrare una frenata sul mercato internazionale. Dall'Inghilterra filtrano infatti indiscrezioni secondo cui il club partenopeo avrebbe effettuato un sondaggio per Mason Mount, fantasista del Manchester United.

La risposta dei Red Devils, però, sarebbe stata estremamente netta: la società inglese non avrebbe alcuna intenzione di privarsi del giocatore, né attraverso una cessione a titolo definitivo né con la formula del prestito, chiudendo almeno per il momento ogni possibilità di trattativa.