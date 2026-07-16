Il pilota Lando Norris della McLaren subirà una penalità di dieci posizioni in griglia al prossimo Gran Premio del Belgio, che si terrà sul circuito di Spa-Francorchamps. Questa sanzione è la conseguenza dell'installazione sulla sua monoposto di una nuova specifica della power unit Mercedes, che il team britannico adotta per la prima volta in questa stagione. La versione aggiornata del propulsore, già impiegata da Mercedes in Austria e successivamente da Williams e Alpine a Silverstone, è stata sviluppata con l'obiettivo primario di migliorare l'affidabilità complessiva dei componenti.

La penalità inflitta a Norris deriva dal superamento del numero massimo consentito di centraline di controllo elettronico (control electronics) utilizzabili nell'arco della stagione. Il pilota aveva già esaurito le sue tre unità a disposizione a causa di precedenti problemi: la prima ha subito un guasto irreparabile in Cina, impedendogli di partecipare alla gara, mentre la seconda, introdotta in Giappone, ha richiesto interventi di riparazione prima di cedere definitivamente a Monaco. Nonostante la terza unità si sia dimostrata affidabile, McLaren ha optato per il montaggio della nuova versione Mercedes, spinta dalla necessità di sfruttare i recenti miglioramenti in termini di affidabilità introdotti dal fornitore.

La scelta strategica di McLaren a Spa

La decisione di scontare la penalità proprio sul tracciato di Spa-Francorchamps non è casuale, ma risponde a una precisa strategia del team. Il circuito belga, infatti, offre maggiori e migliori opportunità di sorpasso rispetto ad altri appuntamenti del calendario, come l'Hungaroring e Zandvoort. Questa scelta mira a minimizzare l'impatto della sanzione sul risultato finale di Norris, permettendogli di recuperare posizioni più agevolmente. McLaren ha inoltre confermato che la nuova unità elettronica sarà impiegata "per il resto della stagione, al fine di massimizzare l'affidabilità e minimizzare le penalità sportive su Lando".

Il compagno di squadra di Norris, Oscar Piastri, non sarà soggetto ad alcuna penalità.

Non avendo ancora raggiunto il limite massimo di componenti utilizzabili, Piastri potrà beneficiare della nuova power unit Mercedes senza incorrere in sanzioni. Parallelamente, McLaren riceverà anche la versione aggiornata del motore a combustione interna (ICE) di Mercedes, anch'essa focalizzata sull'affidabilità, già testata in Austria e successivamente adottata da Alpine e Williams a Silverstone.

Aggiornamenti tecnici e prospettive future

La strategia di McLaren si inserisce in un quadro di continui aggiornamenti tecnici volti a ottimizzare le prestazioni e l'affidabilità della vettura. Il team ha in programma di introdurre ulteriori novità sul pacchetto aerodinamico in occasione del prossimo Gran Premio in Ungheria.

L'obiettivo primario è garantire la massima affidabilità possibile per il prosieguo del campionato, riducendo al minimo il rischio di ulteriori sanzioni che potrebbero compromettere i risultati. La scelta di Spa come sede per l'applicazione della penalità è stata attentamente valutata, considerando le caratteristiche del tracciato che dovrebbero offrire a Norris maggiori opportunità di rimonta rispetto a circuiti più tortuosi e meno favorevoli ai sorpassi.