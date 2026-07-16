Il Bologna accelera per Wladimiro Falcone. Secondo le indiscrezioni di calciomercato, la società emiliana avrebbe individuato nell'estremo difensore del Lecce il profilo ideale per rinforzare la porta in vista della prossima stagione ed è pronta a presentare un'offerta concreta al club salentino.

Ravaglia è ormai destinato al passaggio al Watford e il Bologna ora cerca un sostituto all'altezza.

È il turno di Früchtl?

Il Lecce, dal canto suo, in caso di partenza del numero uno, potrebbe pensare alla promozione a titolare di Christian Früchtl. Il portiere tedesco, arrivato per aumentare la concorrenza tra i pali, potrebbe ricevere la fiducia dello staff tecnico, mentre la società si metterebbe alla ricerca di un secondo portiere affidabile per completare il reparto.

La proposta del Bologna

Il Bologna continua a lavorare per costruire una rosa sempre più competitiva. Dopo le ottime stagioni disputate negli ultimi anni, il club emiliano punta ad alzare ulteriormente il livello della squadra e considera Falcone un portiere già pronto per affrontare impegni di alto profilo.

La proposta dovrebbe aggirarsi intorno agli 8 milioni di euro, una cifra che permetterebbe al Lecce di realizzare un'importante plusvalenza. I giallorossi, infatti, acquistarono Falcone nell'estate del 2023 per circa 4 milioni di euro, dopo l'esperienza in prestito. Un'eventuale cessione a queste condizioni consentirebbe quindi di raddoppiare l'investimento effettuato appena tre anni fa.

La dirigenza salentina, tuttavia, non ha ancora preso una decisione definitiva.

Falcone rappresenta uno dei punti di riferimento della squadra ed è stato anche capitano. Falcone è amato dal pubblico giallorosso non solo per il suo carattere solare ma anche grazie alle prestazioni offerte nelle ultime stagioni. Davanti a un'offerta ritenuta congrua il Lecce però potrebbe scegliere di aprire alla trattativa e reinvestire il ricavato sul mercato.

Le prossime ore potrebbero essere decisive. Se l'offerta verrà formalizzata, il Lecce sarà chiamato a valutare attentamente se trattenere uno dei suoi uomini simbolo oppure cogliere l'opportunità di realizzare una significativa plusvalenza, dando contemporaneamente il via a un nuovo corso tra i pali